Ung himmelstormer efter vild overraskelse: Da Touren begyndte, var jeg lykkelig over bare at være til start

Slovenien indskriver sig i Tour de France-annalerne som den 14. sejrende nation sammenlagt – med mindre de to hovedpersoner i det gigantiske cykelshow opkomlingen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), der fylder 22 på mandag, og 30-årige Primoz Roglic (Jumbo-Visma) begge udsættes for usandsynlige uheld på sidste etape til Paris, kan det fastslås som en kendsgerning.

Men rækkefølgen mellem de to ændredes på nærmest chokerende vis efter den 36,2 km lange enkeltstart fra Lure til målet på La Planche des Belles Filles, hvor Roglic i den gule førertrøje udsattes for en voldsom krise, mens hans unge landsmand leverede sit livs bedrift ved at vinde etapen og gøre det så eftertrykkeligt, at han også strøg til tops i det samlede klassement.

Roglic gik ind til enkeltstarten med et forspring på 57 sekunder, men da strabadserne på den 5,9 km lange åndeløst stejle finaleklatretur op til mål var overstået, havde Pogacar i det overordnede regnskab distanceret sin landsmand med 59 sekunder.