Bjarne Riis har fået en helt anden behandling for sine dopingsynder end Rolf Sørensen og Brian Holm. Hvorfor egentlig?

En uge med Tour de France-karavanen giver hårde lærepenge i en verden, som man skal opleve for at forstå. Men jo tættere man kommer på verdens største løb, jo mere vækker det også undren over de forskellige syn på eksdopere.