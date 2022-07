Den abdicerende Tour-konge: »Der er ikke nogen bedre måde at tabe Touren på«

Tadej Pogacar hejser det hvide flag og erklærer Jonas Vingegaard for vinder af Tour de France. »Der er ikke nogen bedre måde at tabe Touren på«, siger den abdicerende Tour-konge. På danskerbjerget Hautacam mistede han mere end et minut til Vingegaard.