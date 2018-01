Arsène Wenger om Liberias præsident: Jeg husker ham grædende, da der var krig i hans land George Weah har inviteret Arsenal-manager Arsène Wenger til sin indsættelse som præsident for Liberia senere denne måned.

George Weah, der skal være Liberias nye præsident, var en stor fodboldstjerne på toppen af sin karriere, og han har ikke glemt sine gamle venner fra sporten.

Den nuværende Arsenal-manager, Arsène Wenger, kender den tidligere topangriber godt fra årene i AS Monaco, hvor Wenger samarbejdede med Weah.

Nu er Wenger inviteret til Liberia senere i denne måned for at overvære indsættelsen af George Weah som præsident.

Foto: Giddens Joe/AP Arsène Wenger er en travl mand, men hvis han får karantæne for kritik af dommerafgørelser i Premier League, bliver der tid til at rejse til Liberia.

En straf kan give rejsetid

»George har inviteret mig til at komme på dagen, hvor han bliver indsat som præsident. Jeg har sikkert for travlt til det, men hvis jeg får karantæne, så har jeg tid til at tage af sted«, siger Arsène Wenger i følge bbc.com. Franskmanden har to sager kørende i det engelske fodboldforbund som følge af dommerkritik og har fredag skullet forklare sig over for forbundet.

Wenger fortæller bbc.com, at han stadig har svært ved at fatte, hvad Weah har præsteret.

»Denne fyrs liv er som et eventyr, og det er næsten helt uvirkelig. Men det kunne blive en fantastisk film«, siger Wenger, der havde Weah i sin Monaco-trup i årene 1988-1992.

Den store forvandling

»Jeg husker tydeligt første gang, jeg så ham i Monaco. Han ankom og var lidt fortabt, da han ikke kendte nogen. Ingen regnede ham rigtig for noget, og så blev han kåret som verdens bedste spiller i 1995 for nu at blive præsident for sit land, som han altid har elsket højt«.

Foto: Nash Max/AP George Weah er vant til at optræde i officielle sammenhænge uden for fodboldbanen, og erfaringen får han brug for i sit nye liv som præsident.

»Jeg var sammen med George de år, hvor der var krig i Liberia, og jeg har set, hvor meget han led for sit land. Det var et gennemgående træk ved ham, at han elskede sit land og sit folk. Når jeg i dag tænker tilbage, så husker jeg ham grædende, da der var krig i hans land«, beretter Arsenal-chefen.

»Jeg ønsker ham en god tid som præsident, og jeg synes, at han er eksempel for alle i fodbold i dag«.

Weah afløser historisk leder

51-årige George Weah, der scorede et hav af mål for AS Monaco, PSG og AC Milan, vandt for nylig præsidentvalget i Liberia ved at opnå 60 procent af stemmerne i dysten mod Joseph Boakai.

Og Weah, der er født i hovedstaden Monrovias slum, efterfølger Ellen Johnson Sirleaf, der er Afrikas første valgte kvindelige præsident.