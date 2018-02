DBU får stor pose penge af Uefa til udvikling

Økonomi var højst på dagsordenen, da Europas fodboldledere mandag mødtes til en kongres i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i den slovakiske hovedstad, Bratislava.

Det vigtigste punkt på dagsordenen var således vedtagelsen af økonomien i Uefa's Hattrick-program for en fireårig periode.

Programmet blev indført i 2004 og har til formål at udvikle fodboldsporten over hele Europa. Det er fodboldforbundene, der modtager penge gennem programmet, og Dansk Boldspil-Union (DBU) kan se frem til en større pose penge.

Mulighed for ny udvikling

Det glæder DBU-formand Jesper Møller.

»Over den fireårige periode får vi godt 23 millioner kroner mere per land, og det er selvfølgelig rigtig godt. Det giver os muligheden for at sætte nogle nye ting i gang og fortsætte udviklingen af dansk fodbold i forhold til talentudvikling«, siger Jesper Møller.

Økonomien vedtages for fireårige perioder, der varer fra EM-slutrunde til EM-slutrunde. Den nye periode løber således fra efter EM-slutrunden i 2020 til 2024.

Med de godt 23 millioner oven i hatten får de 55 fodboldforbund i Uefa omkring 105 millioner kroner hver over fire år.

Masser af penge i uddeling

Samlet set har Uefa øremærket 775 millioner euro svarende til 5,7 milliarder kroner. Det er næsten en stigning på 30 procent i forhold til den nuværende periode, der løber indtil 2020.

Størrelsen på pengeposen vokser, blandt andet fordi der kommer flere indtægter fra tv-rettigheder fremover.

»Især Nations League er blevet modtaget rigtig godt af medier og tv-stationer, og det er i høj grad den turnering, der står bag den ekstra stigning. Når Uefa laver en turnering, som afløser venskabskampene, er det klart, at de er mere attraktive at sende for tv-selskaberne«, siger Jesper Møller.

Nations League-turneringen starter i efteråret, hvor Danmark møder Wales og Irland.

EM-præmiepenge stiger

Det er ikke kun Hattrick-programmet, der kan se frem til flere penge.

På kongressen vedtog Uefa også, at præmiepengene til det næste europamesterskab stiger.

Alene ved at kvalificere sig sikrer hvert deltagerland sig en bonus på cirka 75 millioner kroner. Det er omkring 15 millioner kroner mere end til den seneste EM-slutrunde.

Hvis Danmark gentager triumfen fra 1992, vil man som europamester få 253 millioner kroner.

Endeligt slog Uefa's præsident, Aleksander Čeferin, også fast, at Video Assistent Referee (VAR) ikke bliver en del af næste sæsons Champions League.

Ritzau