Forbandede venstre back: Pladsen, der altid volder problemer Alsidighed og defensiv stabilitet bliver afgørende i det åbne spørgsmål, om hvem der skal spille venstre back på landsholdet.

Den forbandede venstre back. Siden Niclas Jensen stort set enerådigt havde pladsen fra 2002 til 2007 på landsholdet, har der været mere rokade på positionen end på den hjemlige udenrigsministerpost.

Først troede Morten Olsen på Nicolai Boilesen, men hans lysende fremtid blev martret af skader og manglende spilletid på klubholdet. Da Åge Hareide kom til i 2016, troede man, at fremtiden var sikret med Riza Durmisi. Men de defensive evner viste sig umiddelbart at være en hæmsko. Den uventede – og indtil videre velfungerende – løsning er tilsyneladende højrebenet og hedder Jens Stryger Larsen.

Da Åge Hareide forrige tirsdag udtog landsholdstruppen til venskabskampene mod Panama og Chile, var det tydeligt, at nordmanden stadig mangler svar på et spørgsmål: Hvem skal være backup for Jens Stryger Larsen til VM?

To af de udvalgte kombattanter, Nicolai Boilesen og Jonas Knudsen, spiller regelmæssigt i deres klubber til hverdag og skal vise Hareide, hvad de kan på landsholdet. Han ved, hvad den tredje, Riza Durmisi, kan, men Betis-spilleren skal vise, at den manglende spilletid i Spanien ikke har stået i vejen for en defensiv udvikling.

Landstræneren slår fast, at Stryger starter i mindst en af kampene, dog bliver det muligvis på højre back. Han garanterer også spilletid til alle venstrebenede alternativer i de kommende kampe.

Åge Hareide mener, at spillerne hver især tilføjer noget forskelligt til holdet, hvad enten det er offensivt, defensivt eller i det opbyggende spil.

»Selvfølgelig kan tingene ændre sig efter kampenes forløb, men så vidt muligt skal de alle have mindst 30 minutter på banen, så vi får et ordentligt billede af, hvordan de optræder: Taktisk, teknisk, defensivt, og hvordan de offensivt løser opgaverne«, siger Åge Hareide.

Defensive kvababbelser

Det er en kendsgerning, at landsholdet har mest fokus på VM-kampene mod Australien og Peru. Her er backerne kapable til opgaven på hver deres måde.

»Australien minder om et Championship-hold, hvilket Jonas Knudsen passer godt til med sin fysik. Derimod er Peru-mandskabet meget lavt, men spiller hurtigt, hvilket Riza Durmisi nok passer bedre til«, siger Åge Hareide.

Hvis Riza Durmisi skal med til VM, kræver det som sagt, at han i testkampene forbedrer sit defensive spil.

»Det er lidt en anden opgave end at spille med fire bagved, og Riza har lidt sværere ved at stå rigtigt i de situationer. Men vi arbejder med ham«, siger Åge Hareide.

Det har han påpeget flere gange før.

Durmisi lader til at være jævnt træt af snakken om sine defensive udfordringer.

»Jeg vil ikke ændre på min spillestil. Jeg er den spiller, jeg er. Jeg er en offensiv, fremadrettet spiller. Selvfølgelig lægger Åge vægt på, man også skal forsvare. Men det er jo ikke sådan, at jeg ikke kan forsvare og kun angribe eller omvendt«, siger Riza Durmisi.

I den omvendte situation står Jonas Knudsen. Selv om han endnu ikke har spillet under Åge Hareide, er der her større tiltro til en pligtopfyldende defensiv indsats. Den overbevisning deler vestjyden med sin landstræner.

»Spiller vi fire mand i en bagkæde, så er det vigtigste for en back frem for alt at forsvare. Så kommer det offensive bagefter. For mig er et clean sheet lige så godt som at lave en assist«, siger Jonas Knudsen.

Alsidighed tæller dobbelt

Og så er der ’debutanten’ på landsholdet, Nicolai Boilesen. I hvert fald i Åge Hareide-regi. Boilesen har i FCK endelig fået den spilletid, han så længe har savnet for at komme tilbage på landsholdet.

Et potentielt godt samarbejde med den tidligere klubkammerat i Ajax, landsholdets aorta Christian Eriksen, er helt sikkert noget af det, landstræneren vil se an.