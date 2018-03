Dansk angriber sender walisere tættere på Premier League Cardiff-angriberen Kenneth Zohore var på pletten med et mål og en assist, da oprykningsbejleren slog Burton i Wales.

Championship-klubben Cardiff City kan takke Kenneth Zohore for, at fredagens kamp mod Burton Albion gjorde duften af Premier League endnu kraftigere.

Den danske angriber var en af hovedpersonerne i holdets sejr på 3-1, der bringer Cardiff op på 79 point i den næstbedste engelske række.

Lovende andenplads

Cardiff ligger på andenpladsen efter førerholdet, Wolverhampton, som har tre point mere end det walisiske hold. Nummer et og to rykker direkte i Premier League, når sæsonen er forbi.

Der er syv point ned til Fulham på tredjepladsen.

Zohore åbnede scoringen i fredagens kamp efter godt et kvarter. Den tidligere superligaangriber fik bolden fra Junior Hoilett og sparkede den sikkert ind med højrefoden fra tæt hold.

Det var Zohores ottende sæsonmål i Championship.

Stærk dag for danskeren

Zohore stod også for oplægget til Nathaniel Mendez-Laings 2-1-scoring lidt senere og havde selv chancen for at blive dobbelt målscorer, før han blev skiftet ud i det 71. minut.

Hos Brentford var det kun landsholdsspilleren Henrik Dalsgaard, der fik spilletid af danskerne. Emiliano Marcondes så til fra bænken, mens Andreas Bjelland sad ude med en skade.

Kampen mod Sheffield United bød på to mål og to udvisninger og endte 1-1.

Ritzau