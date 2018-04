Kommission vil have DBU til at styrke bredden Bolden ligger hos DBU efter offentliggørelsen af Kvindekommissionens rapport. Unionen skal gentænke sig selv, men starte med bredden.

Jesper Møller, formand i DBU, skulle med egne ord »holde snitterne væk«. Det var kriteriet, for at tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt ville være formand for DBU’s Kvindekommission. Mandag var formanden fløjet ind til Viborg fra London for i fællesskab med resten af kommissionen at fremlægge kulminationen på deres knap 20 måneders arbejde – rapporten ’Gå efter guldet’.

Udover det allerede omdiskuterede forslag – at alle de danske Superligaklubber skal etablere elitekvindehold i løbet af de næste fem år for at relancere den bedste kvindelige liga, som Politiken skrev om mandag – indeholder rapporten en række andre målsætninger og løsningsforslag til, hvordan pige- og kvindefodbolden i fremtiden skal udvikle sig i forhold til størrelse, kvalitet og økonomi.

»Ingen sportsgren er nogensinde blevet svækket af at have en stærk kvindeside«, som Helle Thorning-Schmidt sagde i sin landsholdsrøde trøje.

Bedre dommergruppe

Eliten skal styrkes ved en relancering af den bedste kvindelige liga, der skal uddannes flere kvindelige elitedommere, som får mere i løn, og landsholdet skal have tilført flere økonomiske ressourcer. I forhold til bredden skal alle danske fodboldklubber inden for fem år have tilbud til piger og kvinder, der skal være et specifikt spor med fokus på piger og kvinder på DBU’s træneruddannelser, og DBU skal finde en strategi, som målretter piger med anden etnisk baggrund end dansk.

Derudover skal DBU reformere sig selv internt. Bestyrelsen fra 2025 skal bestå af mindst 30 procent kvinder, unionen skal udvikle en ny kommunikationsstrategi for pige- og kvindefodbold, og de skal gøre mere for at fremme kommercielle partnerskaber specifikt for piger og kvinder.

Så langt, så godt. Som næstformand i kommissionen, Lykke Friis, kækt påpegede med et Winston Churchill-citat, så er forslag ikke meget værd, hvis de ikke bliver implementeret.

Væksten i fokus

DBU-formand Jesper Møller, der først havde fået rapporten om morgenen, ville da også straks gå i gang med at »sikre, at hele Fodbolddanmark bliver involveret«. Uden at ville påpege specifikt, hvilke løsningsforslag han lettest tror, DBU kan implementere, var formandens primære fokuspunkt efter presseseancen, at medlemsudviklingen fra 65.000 til 135.000, som kommissionen har sat som mål, var det vigtigste.

»Medlemsvæksten er det mest presserende. De vælter ind som 5-12-årige, men vi mister dem«, siger Jesper Møller.

I den sammenhæng mener formanden, at DBU må ud i klubber som Fortuna Hjørring, der med specielt fokus på pige- og kvindefodbold har knækket koden. Derfor roser han også forslaget om trænerretninger med mere fokus på pige- og kvindefodbold.

»Vi skal gøre træneren til nøglen for udviklingen for at sikre, at spillerne mellem 5-12 år også spiller om 10 år. Det gør vi, hvis niveauet er højere. Og det skal det være alle steder«, siger Jesper Møller.

Den selvudnævnte »ikke særligt store fodboldprofessor« Helle Thorning-Schmidt ser også medlemsudviklingen som det område, DBU bør tage fat på først.

»På bredden er det klart, at de skal have flere medlemmer. Klubberne skal blive bedre til at fastholde de unge spillere«, siger hun.

Den tidligere statsminister mener, Kommissionens forslag og udenlandske forbilleder nu betyder, at DBU ingen undskyldninger har for ikke at komme i gang.

»Løsningerne er derude. Gør de, hvad vi foreslår, er fundamentet for bredden og eliten sikret«.