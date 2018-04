Brøndby er på vej til at vinde det hele og FC København til at overhale FCN

BRØNDBY HAR gjort det før i Superligaen, i 1998 og 2005. FC København har præsteret det 4 gange, og AaB blev The Double-vinder i 2014. Nu er Brøndby stærkt på vej til at slutte en sæson som både mester og pokalvinder igen. FC Midtjylland kan forhindre det – og enten Silkeborg eller 1. divisionsholdet FC Fredericia, som bliver finalemodstanderen til vinderen af torsdag aftens pokalsemifinale mellem Brøndby og FCM. Men vi lærte igen søndag aften i den forrygende kamp i Farum, at Brøndby-holdets voldsomme vindermentalitet og offensive kvaliteter må blive guld værd. Og Brøndby kan med 14 mål i de sidste 5 kampe slå scoringsrekorden, som Brøndby selv har, og som lyder på 2,45 mål per kamp i sæsonen 1997/98.

FC MIDTJYLLAND har gennem foråret, indtil de to seneste runder, lavet fornemme resultater uden den høje Paul Onuachu på banen. Nu er han så småt ved at komme i form, og det er vigtigt og godt for midtjyderne. Onuachu er en besværlig type at neutralisere og dække op. Fordi han er impulsiv og derfor svær at læse, og fordi han med de lange ben kan spænde ben for sig selv eller pludselig drible fint og få afsluttet på akavet vis. I luften er han et uhyre, og i Superligaen er han en spændende profil, som er værd at følge.

FC NORDSJÆLLAND har vundet for lidt og lukket for mange mål ind på det seneste, hvilket har ført til, at Farum-holdet er tæt på at blive indhentet af FCK. Ved vinterpausen var afstanden 13 point. I sidste runde, 21. maj, mødes de to bronzekandidater på Right to Dream Park. Det er sandsynligt, at FCK overtager 3.-pladsen i næste runde, når nordsjællænderne skal til Brøndby og FCK til Horsens. Og et godt gæt er, at William Kvist, som et par dage har fået behandling på et ømt baglår, er med fra start hos FCK.

FC KØBENHAVN har hurtigere, end de fleste vel havde forestillet sig, fået en dynamisk ledertype og humørspreder i Viktor Fischer i en hovedrolle på banen og også i omklædningsrummet. Han udstråler overskud og spilleglæde, han elsker at træne og spille kampe og viser det til alle. Vi har lært på kort tid, at den 23-årige offensivspiller, der kan bruges helt fremme, som hængende angriber eller på kanten, vil blive lige så beundret og populær, som Jesper Grønkjær var, og lige så vigtig som afslutter og chanceskaber, som Nicolai Jørgensen blev. Grønkjær, der strålede over alle andre i mange internationale og de vigtigste turneringskampe, lavede ’kun’ 16 mål og havde 17 assister i 114 superligakampe. Nicolai Jørgensen: 43 mål og 16 assister i 99 superligakampe. Viktor Fischer i bare 12 superligakampe: 6 mål, 7 måloplæg.

SILKEBORG kan i maj spille nedrykningskampe i Superligaen og pokalfinale i Parken. Peter Sørensens hold må være svag favorit i semifinalen i morgen. Men Fredericia-træner Jesper Sørensen er en smart og dygtig taktiker med en baggrund som superligaspiller med 310 kampe, og han har været cheftræner i Silkeborg. Jesper Sørensen kunne være et emne for flere superligaklubber, men det bliver ikke lige nu. Han tager en fodboldpause efter denne sæson. Hans kone er læge og fået job i Toronto, så familien flytter til Canada.

»Alle i vores hjem har altid været indstillet efter min fodbold, og nu indretter vi os efter min kone og hendes muligheder«, har han sagt til bold.dk. »Den måde, jeg er fodboldtræner på, slider på mine omgivelser. Jeg vil tanke op og fordybe mig i nogle ting, som jeg ellers ikke har haft tid til i en travl hverdag. Det bliver en kærkommen pause, som vil gøre, at jeg kan komme endnu stærkere tilbage«.

AGF HAR TRUKKET det store læs med at hive op i tilskuergennemsnittet til kampene i gruppespillene, hvor de 4 tophold, der kan drømme om 7.-pladsen og vinde en europabillet til sidst i sæsonen, og de 4 bundhold er udpeget. Det er ingen overraskelse, at der er stor forskel på tilskuertallene i forhold til kampene i mesterskabsspillet, hvor der er et snit på 8.760. Til kampene i gruppespillets pulje 2 har der været 2.685 per kamp, i pulje 1 3.556.