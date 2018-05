Nu ligner Superligaen og Champions League hinanden

SUPERLIGAEN og Champions League har lignet hinanden siden begyndelsen af april. En vild påstand? Ja, men selvfølgelig skal den heller ikke forstås sådan, at Brøndby og FCM, FCK og FCN har vist samme klasse som hold og har lige så supergode spillere som Real Madrid og FC Bayern, Liverpool og Roma. Pointen er, at mesterskabsspillet har været en succes med fire tophold, der udfordrer hinanden med offensiv fodbold og skaber topunderholdning for tilskuerne. Nøjagtig som i Champions League, hvor efterårets indledende manøvrer i grupperne langtfra var så interessante at følge, som kvart- og semifinaleopgørene har været. Fodbold på allerhøjeste niveau, efter at fårene er blevet skilt fra bukkene – som i Superligaen.

ÅGE HAREIDE er begejstret for det, han har set. For intensiteten, spændingen, de medrivende kampe. Og landstræneren tøver ikke med at udnævne de fire tophold, der har givet hinanden så attraktiv modstand, til de for tiden fire bedste hold i Norden. Hareide ved, hvad han taler om, for han følger godt med i norsk og svensk fodbold. Brøndby, FCM, FCK og FCN har udfordret heftigt med en offensiv indstilling og jagtet flere scoringer i stedet for at trække sig tilbage. Og tilskuertallene stiger. Hareide ser den mest markante fremgang hos FCK-holdet og fryder sig over stabile præstationer af Nicolai Boilesen og Peter Ankersen, glæder sig meget over Viktor Fischers optimistiske spil og betydning for holdet og roser Rasmus Falk.

RASMUS FALK er en dygtig boldspiller, kreativ og smart, og han optræder tillige meget disciplineret defensivt, har Hareide noteret sig. Hvor meget Hareide er bekymret over William Kvists degradering til indskifter, giver han ikke til kende. Anføreren fik 90 minutter forleden på FCK’s reservehold, som slog OB 2-0. Når FCK møder Brøndby i det store opgør på søndag i Parken, bliver det efter alt at dømme med Carlos Zeca og Rasmus Falk som den centrale midtbaneduo og Kvist på bænken.

GLEN RIDDERSHOLM, FCM’s mestertræner i 2014-15-sæsonen, mener, at kvalitetsløftet i kampene, hvor Brøndby og FCM spiller om guld og FCK og FCN om bronze, bl.a. hænger sammen med, at spillerne optræder med positiv, ubekymret indstilling, selv om der er meget på spil. Og fordi der er kortere pauser mellem kampene, skal der ikke bruges masser af energi på træningsbanen. Et højt spændingsniveau og en god spillerytme kan føres videre fra kamp til kamp. Men Riddersholm udtrykker – forståeligt – bekymring over, at udvidelsen af Superligaen til 14 hold har ført til, at interessen for de to gruppespil har været ringe, og det er ikke gavnligt for det samlede superliga-produkt.

KAMIL WILCZEK, der vil score sig til VM-slutrunden med Polen, er topscorer med 5 mål, når man udelukkende ser på de indbyrdes kampe blandt top-4-holdene i mesterskabsspillet. 30 mål i alt i syv kampe giver et godt gennemsnit. I samtlige kampe har begge hold scoret – og Brøndby har vundet alle sine fire kampe. FC Nordsjælland har tabt fire på stribe, og Kasper Hjulmands unge hold mangler at møde FC Midtjylland i Herning og FC København hjemme i Farum.

ALEXANDER ZORNIGER er naturligvis topfavorit til at blive kåret som Årets Træner 2018. Men også Christian Lønstrup fortjener topkarakter, hvis det lykkes ham og hans FC Helsingør-spillere at forlænge opholdet i den bedste række. Helsingoranerne var nummer tre i 1. division og kvalificerede sig til Superligaen med en scoring i den forlængede spilletid mod Viborg.