Brøndbys mestertræner nummer 1 er stor fan af Zorniger

Midt i sejrsjublen efter pokalfinalen i Parken talte Alexander Zorniger om æren og stoltheden over at have vundet en titel med Brøndby, ligesom bl.a. Michael Laudrup og Ebbe Skovdahl har gjort. Og den tyske træner sagde, at han nu skulle han besøge Ebbe Skovdahl, for de bor tæt ved hinanden. Der er få kilometer mellem Solrød Strand og Mosede.

Zorniger har dog ikke nået det endnu. Han vil jo også være dansk mester med Brøndby, og kampene kommer tæt efter hinanden. Der er nok at se til. I aften er Skovdahl tilskuer til topkampen mod FCM. Den mest vindende BIF-træner har fået sin egen lounge på Brøndby Stadion, Ebbe Skovdahl Fan Lounge, hvor man kan se massevis af billeder fra tiden, da han var med til at vinde fem mesterskaber og tre pokaltitler.

Og alle BIF-fans mindes jo bl.a. også triumfen, da Ebbe Skovdahls hold på scoringen af den norske hovedstødsekspert Dan Eggen vandt 1-0 på Anfield og lossede storfavoritterne Liverpool ud af af Uefa Cuppen.

Ebbe Skovdahl og Alexander Zorniger har tidligere mødtes til en snak, hvor den gamle mestertræner kunne rose den måske kommende. For de er jo helt enige om, hvordan fodbold skal spilles, så det giver resultater og succes. Skovdahl er Zorniger-fan.

»I min tid spillede vi overfaldsfodbold over hele banen, og jeg ville ikke have mange afleveringer, når vi havde erobret bolden, før der skulle afsluttes. Det skulle gå hurtigt og være direkte spil for at udnytte, at modstanderne var bragt ud af balance i organisationen. Det er jo også sådan, Zorniger spiller med holdet«, konstaterer Ebbe Skovdahl.

Brøndby-spillerne er i topform

»Det kan lade sig gøre, fordi Brøndby-spillerne, som jeg ser det, er i klart bedre træning og form end de andre. Og vi ser, at Brøndby derfor kan vinde mange kampe i 2. halvleg«.

»Vi har et hold med spillere, der både er dygtige og kan løbe hele tiden. Et hold, hvor alle arbejder knaldhårdt. Se på ham Tibbling (i karantæne i aften, red.). Han bliver ved. Og Mukhtars kreativitet og sparketeknik løfter holdet. Jeg regner helt sikkert med, at Brøndby får guld. Og det vil være meget fortjent. Men det bliver måske et tæt opgør mod midtjyderne i aften. Jeg glæder mig til at opleve en så afgørende kamp med fyldte tribuner. FCM-holdet har også været stærkt i denne sæson, hvor FC København ikke har været på toppen«.

»Jeg kan godt lide en type som FC Midtjyllands anfører, Jakob Poulsen, der er en fin spiller med stort overblik, og ham den store Paul Onuachu er svær at læse for forsvarerne«.

Ebbe Skovdahl, som også har været Brøndby-spiller tilbage i 70'erne, blev The Double-vinder med Brøndby i 1998 og har vundet Superligaen med stort forspring til nummer to et par gange. Men han peger på 1987-holdet i den gamle 1. division som det bedste, han har haft. Det var en kalenderårs-turnering dengang, og Ebbe Skovdahl forlod Danmark i sommerpausen, da han blev hentet til den portugisiske mesterklub Benfica i Lissabon. Birger Peitersen overtog trænerjobbet og førte Brøndby gennem efterårssæsonen til DM-guldet.

1987-holdets store navne

1987-holdet var spækket med landsholdsspillere, bl.a. Peter Schmeichel, John ’Faxe’, Lars Olsen, Vilfort, Bjarne Jensen, Henrik Jensen, Bent Christensen, Per Steffensen, Brian Laudrup og Kent Nielsen.

Mange af dem blev europamestre med Danmark i 1992-slutrunden i Sverige. Nu spiller Brøndby med masser af udlændinge på holdet. I 3-1-pokalfinalen mod Silkeborg var der blot to danskere i startopstillingen, målmanden Frederik Rønnow og midtbanens 6'er Christian Nørgaard. det er helt fint, siger Ebbe Skovdahl.

»Det er for mig aldeles forståeligt og logisk, at Zoniger, der ikke vidste så meget om Brøndby, dansk fodbold og Superligaen, da han blev ansat, har peget på en række udenlandske spillere, som han kendte især fra Tyskland og kunnet forstærke holdet. Det gælder om at vinde noget, og det gør Zorniger nu«, konstaterer Ebbe Skovdahl.