Højbjerg er inde i VM-varmen igen: »Landsholdet er det største, og det har altid betydet meget for mig at spille for mit land«

Pierre-Emile Højbjerg er en glad og stolt fodboldspiller i dag. Efter måneders hård kamp for livet i Premier League var han med til at holde Southampton væk fra de tre nederste tabelpladser. Hans præstationer på midtbanen blev belønnet af klubben med titlen årets bedste unge spiller.

Og dagen efter sidste runde kom meddelelsen fra Dansk Pierre-Emile Højbjerg er en glad og stolt fodboldspiller i dag. Efter måneders hård kamp for livet i Premier League var han med til at holde Southampton væk fra de tre nederste tabelpladser. Hans præstationer på midtbanen blev Boldspil-Union om, at han er tilbage i landsholdsvarmen blandt 34 andre spillere. 12 af dem kommer med i den endelige VM-trup til slutrunden i Rusland.

»Det er en stor glæde, at jeg er blevet udtaget af Åge Hareide igen. Jeg ser frem til at mødes med spillerne efter at have været uden for så længe«, siger Pierre-Emile Højbjerg. »Landsholdet er det største, og det har altid betydet meget for mig at spille for mit land. Træneren sætter holdet, og jeg er klar til at gøre alt for på træningsbanen at vise, hvad jeg kan«.

»Vi havde en flot afslutning på sæsonen i Southampton. Jeg fik masser af spilletid over en lang periode, og det var en kæmpestor lettelse, at vi klarede frisag. Det har kostet mange kræfter, men jeg føler mig godt tilpas og ser frem til landsholdssamlingen«.

Den 22-årige midtbanespiller var en af de unge spillere, som Åge Hareide satsede meget på, da nordmanden afløste Morten Olsen som dansk landstræner i foråret 2016. Pierre-Emile Højbjerg, der kan bruges som 6’er, men mest optræder som en løbestærk, fighterivrig og energisk 8’er, var starter på holdet i en række af Åge Hareides første landskampe.

Højbjerg var også blandt de første 11 på holdet, da VM-holdet begyndte i kvalifikationsturneringen med 1-0-sejren over Armenien i Parken, tabte 3-2 i Polen og løb ind i kæmpeskuffelsen på hjemmebane mod Montenegro, der vandt 1-0. Siden den oktoberdag i 2016 har han ikke været udtaget til landsholdet. Før nu.

Pierre-Emile Højbjerg har talt i telefon med Åge Hareide for et stykke siden, og for nogle uger siden var Hareide-assistenten Jon Dahl Tomasson i England og holdt et kort møde med Højbjerg efter at have set ham spille på Wembley, hvor Southampton tabte til Chelsea i semifinalen i den engelske FA Cup-turnering. Det var selvfølgelig en skuffelse, men Højbjergs sæson slutter alligevel godt.