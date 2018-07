Lothar Matthäus: Fodboldens fremtid er England og Frankrig Boldspillets frie sjæle fra Balkan har alligevel fortjent finalepladsen, fordi de tillader sig at være kreative.

Før jeg kommer til VM-finalen mellem Frankrig og Kroatien, vil jeg lige sige noget om det, vi så i semifinalerne. Det er blevet meget tydeligt, hvor værdifuldt det er med erfaring i fodbold. Kroatien gjorde brug af spillernes erfaring, og englænderne gjorde det let for dem. Efter deres føring i starten genfandt England aldrig det rigtige tempo i spillet, og de havde ikke de samme gode og præcise afleveringer, som de viste mod Colombia og Sverige. Derfor kunne de ikke udnytte deres hurtige angreb ordentligt. England reagerede meget usikkert, og Kroatien var i stand til – takket være deres erfaring, dygtighed og mentalitet – at finde tilbage i kampen.

Nu er kroaterne fortjent nået til finalen. At det har fungeret for dem, kan tilskrives deres mentale snarere end fysiske styrke. Ikke bare har de en fin indstilling, de er også et hold med kolossal erfaring og selvtillid blandt spillerne, der har kontrakter med mange af de bedste europæiske klubber. Mange af dem ankom til VM med positiv energi efter at have vundet titler sammen med deres klubber. Derudover lærer de kroatiske spillere i de store klubber, at det ikke går at spille hverken tilbagelænet eller overmodigt. De ved, at hver eneste træning og hver eneste kamp er vigtig.

Jeg har selv arbejdet på Balkan, og derfor ved jeg, hvad det er for en faktor, der er årsag til, at der er så mange gode spillere, ikke bare i fodbold, men også i andre boldspil: Man giver mere plads til frie sjæle. Det er netop noget af det, der nu diskuteres i Tyskland, efter at tyskerne som forsvarende verdensmestre røg tidligt ud.

Men kroaterne viser, hvordan det skal gøres: De lader deres børn spille. De kan drible med bolden, skyde på mål, være frække og kreative – og de skal ikke indordne sig under en masse systemer. På gaden lærer de kroatiske børn om mangfoldighed og at tro på sig selv. Måske ville nogle kroatiske spillere derfor ikke komme med på det tyske landshold. Der er også det, at mange kroatiske spillere som børn ikke fik alting serveret på et sølvfad, sikkert på grund af de vanskelige omstændigheder efter opløsningen af det tidligere Jugoslavien. Lige fra begyndelsen har de skullet slås for at opnå noget.

Når man ser tilbage på semifinalerne, er det værd at bemærke, hvordan England kom så langt. De havde ikke de skrappeste modstandere, men jeg er overbevist om, at det unge engelske hold også kommer til at spille en vigtig rolle i kommende turneringer. Det arbejde, England gør for at udvikle unge spillere, er i topklasse, og nu er der flere og flere engelske professionelle spillere, der spiller i de bedste Premier League-klubber, hvad der gavner det engelske landshold.

Belgien havde også en chance for at nå til finalen ved dette VM. Med denne ’gyldne generation’ tror jeg godt, vi kan blive ved med at holde øje med Belgien i det næste par slutrunder. Især fordi de også gør et godt stykke arbejde med at udvikle nye talenter. I semifinalen var Belgien oppe imod et ungt, men stabilt fransk hold, der efter deres scoring efter en dødbold spillede virkelig intelligent. De spiller ikke længere ’oh-la-la-fodbold’, fordi deres træner, Didier Deschamps, har indpodet en fornemmelse for disciplin, fælles taktik og et stærkt en til en-spil i dem. Det gælder selv vanskelige spillere som Paul Pogba.

Disciplinen og stabiliteten, som N’Golo Kante bidrager en hel del til, hjælper franskmændene til at gøre fuld brug af deres kvaliteter. Ligesom englænderne har franskmændene stadig en lovende fremtid, måske endda med endnu bedre udsigter. Frankrig og England bliver creme de la creme på verdensscenen i løbet af de næste seks-otte år. Specielt fordi de har anvendt opskriften på succes i deres spil: Det handler ikke længere om boldbesiddelse, men snarere om tempo. Frankrig og England har boldkunstnere, der kan skabe plads med deres driblinger. De er allerede i verdensklasse, hvad angår det at spille godt fodbold.