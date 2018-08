FC Barcelona henter titelvant chilener i Bayern München FC Barcelona har købt Arturo Vidal, der er blevet mester syv år i træk med Juventus og Bayern München.

Fodboldklubben FC Barcelona har hentet forstærkning til sin midtbane.

De spanske mestre og pokalvindere meddeler på Twitter, at man henter Arturo Vidal i Bayern München på en treårig kontrakt.

Den chilenske midtbanespiller skal først bestå et lægetjek, inden han forlader Bayern München, hvor han nåede at være i tre år.

De tyske mestre takker på Twitter Arturo Vidal for indsatsen.

»På vegne af FC Bayern takker jeg Arturo for tre gode år«, siger Bayern Münchens bestyrelsesformand, Karl-Heinz Rummenigge.

»Vi har i den tid fejret store triumfer, som Arturo har haft stor andel i. Han gik altid forrest i de store kampe, vi kunne altid stole på ham«., siger Karl-Heinz Rummenigge.

Arturo Vidals kontrakt med Bayern München stod til at udløbe om et år, så klubben har solgt ham nu for at tjene penge ved et salg.

Den chilenske midtbanekriger spillede 124 kampe for Bayern München, hvor han scorede 22 mål og lagde op til 18 mål.

Han vandt mesterskabet i Tyskland tre år i træk og vandt desuden en tysk pokaltitel med Bayern.

Arturo Vidal blev hentet i Juventus, hvor han på fire år fra 2011 til 2015 vandt fire italienske mesterskaber og en italiensk pokaltitel.

Den 31-årige chilener spillede forinden fire år i Bayer Leverkusen i Tyskland.

Arturo Vidal er i det hele taget vant til at vinde titler.

Med Chile har han to gange, i 2015 og 2016, vundet Copa America, turneringen om det sydamerikanske mesterskab for landshold.

ritzau