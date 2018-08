FCK holder kurs mod en plads i Europa League Københavnerne var bagud i Bulgarien, men fik vendt opgøret til sejr.

FC København tager hjem fra Bulgarien med et godt udgangspunkt i bagagen.

Torsdag aften vandt københavnerne 2-1 ude mod CSKA Sofia i det første af to opgør i Europa League-kvalifikationen.

Brasilianeren Maurides Roque Junior havde ellers bragt de bulgarske vicemestre i front, men et rødt kort i det 41. minut gav CSKA Sofia svære arbejdsbetingelser i resten af opgøret.

En langskudsmissil af Denis Vavro og en scoring på straffespark af Kenan Kodro sørgede i anden halvleg for den danske sejr.

Først Brøndby, så CSKA

Returopgøret spilles i Parken torsdag i næste uge. Før det skal FCK dog koncentrere sig om et superligamøde med ærkerivalen Brøndby på søndag.

Derfor håbede FCK formentlig på, at man torsdag kunne tage et stort skridt mod playoffrunden, der er sidste forhindring før Europa League-gruppespillet.

I begyndelsen af opgøret var det imidlertid det bulgarske hjemmehold, som trykkede hårdt på. Et kvarter var spillet, da Roque Junior slap igennem FCK-defensiven og sendte bolden fladt forbi FCK-målmand Jesse Joronen.

Langsomt vågnede FCK op efter den gode bulgarske start, og et skud på overliggeren af Dame N'Doye mindede om, at FCK var med i kampen.

Hjemmehold reduceret

For FCK var første halvlegs højdepunkt dog, at CSKA Sofia blev reduceret til ti mand, da Bozhidar Chorbadzhiyski svingede armen i hovedet på N'Doye og fik rødt kort.

Det ændrede kampen. FCK sad på anden halvleg og blev belønnet med to scoringer.

Først hamrede indskiftede Denis Vavro bolden i nettet. Forsvarsspilleren tog chancen udefra og smækkede flot bolden op i hjørnet i det 64. minut.

Ti minutter senere væltede Nicolai Boilesen i feltet. Dommeren pegede på pletten, hvorfra Kenan Kodro med besvær fik bugseret bolden i nettet.

Måske møde med Atalanta

Lykkes det FCK at snige sig videre fra de to møder med CSKA Sofia, venter italienske Atalanta efter alt at dømme i næste runde.

Med Andreas Cornelius på banen i de sidste syv minutter vandt Atalanta 4-1 på udebane i det første opgør mod Hapoel Haifa. Den tidligere FCK-angriber kom ikke på tavlen.

Ritzau