FCK knækker bulgarsk mandskab i Parken Dame N'Doye var heldig med at få anerkendt sin første træffer.

FC København er videre til sidste og afgørende duel i jagten på en plads i Europa Leagues gruppespil.

Med en hjemmesejr på 2-1 over CSKA Sofia sørgede FCK torsdag for at avancere med samlet 4-2 efter de to kampe mod de bulgarske vicemestre.

Målet, der grundlagde sejren, var dog et kontroversielt et af slagsen. Målscorer Dame N'Doye så nemlig ud til at være i klar offsideposition, da han modtog bolden og scorede.

Siden slog angriberen dog til igen og sikrede FCK en plads i kvalifikationens playoffrunde.

På vej mod Atalanta

Her venter Serie A-holdet Atalanta, der har den tidligere FCK'er Andreas Cornelius i truppen, formentlig.

Atalanta møder torsdag aften israelske Hapoel Haifa på hjemmebane, men med en sejr på 4-1 fra første opgør i bagagen skal meget gå galt for Atalanta, hvis holdet skal misse de to opgør mod FCK.

Med et nederlag på 1-2 i første kamp var presset torsdag på CSKA Sofia, men det var FCK, der slog først til i opgøret.

Midtvejs i første halvleg fandt Nikolaj Thomsen formstærke N'Doye, som satte bolden sikkert i nettet.

På tv-billederne så N'Doye dog ud til at være i offsideposition, da Thomsen afleverede bolden, og CSKA-spillerne brokkede sig højlydt, da sekvensen blev gengivet på storskærmen i Telia Parken.

Trods gæsternes brok stod 1-0-scoringen ved magt, og i en forholdsvis begivenhedsfattig halvleg havde FCK ikke de store problemer med at gå til pausen med en føring.

N'Doye havde også bolden i nettet i begyndelsen af anden halvleg, men denne gang fløjtede dommeren for offside.

N'Doye var med til det hele

Senegaleseren var omdrejningspunktet for FCK's offensiv kampen igennem. Også da han i det 57. minut fik bolden i en god position i en omstilling, men valgte at afslutte et godt stykke udefra uden held.

FCK forsømte at score, mens holdet sad på kampen, og i stedet slog CSKA Sofia til i den anden ende.

Brasilianeren Evandro modtog en stikning fra landsmanden Maurides og hamrede bolden stensikkert forbi Jesse Joronen i FCK-målet.

Helt spændende blev det dog aldrig, for en håndfuld minutter senere lå bolden i modsatte net.

N'Doye satte ugeneret panden på et hjørnespark fra Viktor Fischer til 2-1, der endegyldigt sendte CSKA ud i det europæiske mørke.