Afklaring sent fredag: DBU knokler for at stille »det stærkeste hold« mod Wales I en pressemeddelelse takker DBU vikar-landsholdet for indsatsen mod Slovakiet og arbejder på at stille stærkest mulige hold mod Wales

Det er endnu uvist, hvilke spillere der skal repræsentere Danmark i søndagens vigtige Nations League-kamp mod Wales på stadionet i Aarhus.

Christian Eriksen, Simon Kjær og resten af de normale stjerner med deres fagforbund, Spillerforeningen, ligger stadig i konflikt med Dansk Boldspil-Union (DBU) om en ny landsholdsaftale, men fodboldforbundet »håber og knokler for, at det bliver det stærkeste hold, der løber ind til kampen«.

Nations League Uefas nye landsholdsturnering er inddelt i fire niveauer, og Danmark spiller på næsthøjeste niveau i League B's gruppe 4. Vinderen af gruppen med Danmark, Wales og Irland rykker op i League A, hvor Europas bedste landshold har hjemme. Nummer 3 i gruppen rykker ned i League C. Vinderen af gruppen kan desuden opnå en bedre seedning, når der trækkes lod til EM-kvalifikationen 2. december. Nations League giver endvidere en ekstra mulighed for at spille sig til en plads ved EM-slutrunden i 2020. De bedste hold fra League B, der ikke formår at kvalificere sig gennem den almindelige kvalifikationsturnering fra marts til november 2019, får i marts 2020 mulighed for at spille om en ekstra EM-billet ved et League B-slutspil. Vis mere

Det siger elitechef Kim Hallberg i en pressemeddelelse, hvor han også takker »vikar-landsholdet« for indsatsen i 3-0-nederlaget mod Slovakiet onsdag aften:

»Vi fortsætter arbejdet med at stille det stærkest mulige hold til kampen mod Wales på søndag, så vi lever op til Uefa’s krav om at spille kampen. Vi håber og knokler for, at det bliver det stærkeste hold, der løber ind til kampen. Vi regner med at kunne præsentere nyt om truppen sent fredag«, siger Kim Hallberg.

Tvisten mellem parterne består

Elitechefen uddyber ikke meget mere end det, men der er antagelig tale om, at det »stærkeste hold« er det, som landstræner Åge Hareide udtog i første omgang, erfarer Politiken. Det med Eriksen, Kjær, Schmeichel og resten af fodboldbanden.

Det vil i så fald forudsætte, at DBU og Spillerforeningen når til enighed om, hvilke vilkår landsholdet skal optræde under.

Hidtil har spillerne ønsket at forlænge den aftale, som udløb i august og på ingen måde passer fodboldforbundet. Og omvendt har DBU tilbudt dem en række forbedrede vilkår og en midlertidig annullering af kommercielle aktiviteter omkring nationalmandskabet - som har været den store knast i de strandede forhandlinger - men spillerne har krævet en decideret kollektiv aftale.

Vikarerne vender hjem

Det var årsagen til, at det var en flok amatørspillere, der onsdag kæmpede for Danmark mod slovakkerne.

»Det har været et par meget specielle dage i denne alvorlige og beklagelige situation. Vi vil gerne takke spillerne og trænerne for at spille og hjælpe dansk fodbold. Det var stort at se den indsats, de lagde for dagen i kampen mod Slovakiet. Det kan blive en afgørende indsats for dansk fodbolds fremtid«, siger Kim Hallberg.

Men nu har DBU sendt vikar-spillerne retur til deres klubber med en besked om at holde sig klar, hvis der bliver brug for dem igen. I mellemtiden »knokler« forbundet altså for at kunne stille med det stærkeste hold mod Wales.