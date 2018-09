Analyse: Uefa's nye opfindelse trækker tårer hos Europas miniputter og giver et løft til stjernerne Nations League giver helt nye perspektiver for Europas mindste nationer og ansporer topnationer til at gå mere til stålet. Den første landsholdsuge med Uefa's nye koncept var opløftende.

FOR ABONNENTER De færreste kender Jordi Aláez. En gut, der bener rundt i den femtebedste spanske fodboldliga for FC Andorra og samtidig krydrer fodboldtilværelsen på græs med strandfodbold. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind