Dansk EM i fodbold vækker drømme om millionindtægter EM i København i 2020 kan ikke alene høste et sportsligt udbytte for Danmark. Erhvervslivet vil nyde særdeles godt af det store sportsevent, forudsiger både arrangørerne og brancheorganisationen Horesta.

Efter næsten seks årtier med EM i fodbold har forventningerne i Danmark aldrig været større til den kontinentale slutrunde, end de er til den kommende udgave i 2020. Her byder Parken, København og Danmark Fodboldeuropa velkommen til fire EM-kampe, der i anledning af turneringens 60-års jubilæum afholdes i 12 forskellige europæiske lande. Formår det danske landshold at kvalificere sig til slutrunden, kan holdet se frem til minimum to hjemmekampe med mulighed for en tredje.



»Danskerne er glade for fest og fyrværkeri, og vi skal forsøge at hjælpe med at skabe det ved at nå vores målsætning om at kvalificere os til EM 2020«, sagde landstræner Åge Hareide under et arrangement hos DBU tirsdag.

Men selv hvis turneringen bliver uden Åge Hareide og det danske landshold, forventer arrangørerne bag det danske værtskab, at kampene vil indbringe store beløb til det danske erhvervsliv. En af årsagerne til arrangørernes optimisme skal findes i tidligere EM-slutrunder, hvor fodboldfesten har haft en positiv effekt på en lang række erhverv og brancher.

De franske EM-værter nød i 2016 godt af de mange fodboldturister. Under slutrunden brugte hver udenlandsk turist i gennemsnit 154 euro om dagen, hvilket svarer til knap 1.150 kroner, viser tal fra Uefa.

Forberedelserne er i gang

Flere danske erhverv og brancher har planer om at udnytte hjemmebanefordelen, når EM i fodbold sparkes i gang om knap to år. Hos hotel- og restaurationsbranchen skal de eksempelvis i løbet af en treårig periode udvide kapaciteten med 8.500 nye hotelværelser, hvilket svarer til en stigning på 50 procent. Udvidelsen er et forsøg på at øge udbuddet i forhold til den stigende efterspørgsel på hotelværelser. Men Samtidig vil det også imødekomme behovet for overnatningsmuligheder til de mange fodboldfans.

»Det er en massiv investering, der sker på meget kort tid, og derfor kan det godt på den korte bane blive en økonomisk udfordring. Men lige præcis i forhold til det her event er det en kæmpe fordel, fordi vi bliver i stand til at huse flere gæster«, siger Katia Østergaard, administrerende direktør i Horesta, der er en dansk brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

Tidligere kulturminister og nuværende administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, der også var til stede for at holde oplæg ved tirsdagens arrangement hos DBU, lagde vægt på, at man som vært skal udnytte sine kapaciteter, i stedet for at bygge nye faciliteter, som ikke vil komme i brug efter en slutrunde. Ifølge Rasmus Klarskov Storm, analyse- og forskningsleder ved Idrættens Analyseinstitut, er lige netop ubrugte faciliteter roden til et underskud.

»En af de helt store risici ved afholdelsen af store sportsevents er anlæggelse af nye og renovering af gamle faciliteter, som man så ikke kan bruge til noget efterfølgende«, siger Rasmus Klarskov Storm.

Det har man tidligere set eksempler på, da Brasilien var vært for OL i 2016 i Rio de Janeiro. Her brugte værtslandet 4,5 mia. kr. på luksuslejligheder til de olympiske atleter, som i dag står tomme. Katia Østergaard er dog ikke bange for, at de 8.500 nye hotelværelser vil stå tomme, når EM-slutrunden er slut.

»Vi bygger ikke bare en masse hotelværelser til enkeltstående events. Vi gør det, fordi vi tror på, at der vil være en stadig stigende vækst i overnatninger. Det har vi kunnet se, at der har været gennem den seneste årrække. Hvert år sætter vi faktisk ny rekord for antal overnatninger«, siger Katia Østergaard.

Tidligere i år har hotelbranchen oplevet et kæmpe boost ved en sportsbegivenhed. I forbindelse med afviklingen af VM i ishockey havde Herning og Østjylland 24.000 overnatninger og måtte melde udsolgt, fortæller turistbureauet VisitSilkeborg til DR.