Stjerner sørger for Barcelona-sejr FC Barcelona vandt 2-1 ude over Real Sociedad. Luis Suarez og Ousmane Dembélé scorede målene for Barcelona.

Fire sejre i fire kampe. FC Barcelona sørgede lørdag for at bevare holdets perfekte sæsonstart med en kneben sejr på 2-1 ude over Real Sociedad. Med sejren fører Barcelona den bedste spanske fodboldrække med 12 point efter fire kampe. Real Madrid har ni point efter tre kampe og spiller senere lørdag aften ude mod Athletic Bilbao. Barcelona kom i lørdagens kamp skidt fra start og bagud med 0-1 efter blot 12 minutter. Real Sociedad-stopperen Aritz Elustondo var søgt med frem og hamrede bolden ind bag Barcelona-keeper Marc-Andre ter Stegen. I anden halvleg svarede Barcelona tilbage med to scoringer efter hjørnespark. Barcelona-angriberen Luis Suarez stod på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og kunne nemt udligne til 1-1 efter 63 minutter. Og blot tre minutter senere gjorde holdkammeraten Ousmane Dembélé det til slutresultatet, da franskmanden mellem venner og fjender fandt vej til netmaskerne. Der blev tidligere lørdag spillet en anden kamp i Primera Division. Her spillede Atlético Madrid skuffende 1-1 hjemme mod Eibar. ritzau