Yussuf Poulsen scorede først i lille målfest

Fodbold: Landsholdsangriberen Yussuf Poulsen scorede først i Bundesligaens mest målrige opgør lørdag, da han nettede på hovedstød til 1-0 i 9. minut af Leipzig 3-2-sejr over Hannover. Sejren var Poulsen og Leipzigs første i denne sæson. Bayern München kom hurtigt bagud på hjemmebane mod Bayer Leverkusen, men kom på vinderkurs med to tidlige mål og sejrede 3-1 på James Rodriguez’ mål i sidste minut. Bayern München er nu eneste hold med maksimumpoint efter tre kampe.

Overblik:Fodboldresultater og stillinger fra ind- og udland

Golf: Med en runde i 68 slag spillede Søren Kjeldsen sig frem på 20. pladsen i KLM Open i Holland, hvor han med en samlet score på 207 slag er 7 slag efter den førende englænder Chris Wood.

Badminton: Topseedede Viktor Axelsen er færdig ved Japan Open, da hjemmebanefavoritten, verdensmester Kento Momota (seedet 3), sejrede sikkert 21-18, 21-11 i semifinaleopgøret mod den danske verdensetter. Det var Momotas ottende sejr i træk mod Axelsen.

Badminton: Jan Ø. Jørgensen har på grund af afbud fået en plads i den store China Open-turnering i den kommende uge. Det skriver TV2 Sport.



Tennis: Frankrigs forsvarende David Cup-mestre er klar til et titelforsvar. Med sejr på 6-0, 6-4, 7-6 (9-7) til Julien Benneteau og Nicolas Mahut mod Spaniens double bestående af Marcel Granollers-Pujol og Feliciano López øgedes føringen til 3-0 og dermed en finaleplads. I finalen i den sidste weekend af november venter Kroatien eller USA.

Golf: Ryder Cup-kaptajnen Thomas Bjørn ser frem til Europas dyst mod USA om to uger med respekt for det amerikanske hold, der igen har Tiger Woods på kortet. »Til sådan en stor turnering skal der være store personligheder og profiler tilstede. Jeg begejstret over, at se hvordan det amerikanske hold ser ud. Jeg er begejstret over, at Tiger er tilbage«, siger danskeren til AP om udsigten til at møde den amerikanske legende, som han to gange tidligere (1997 og 2002) har været med til at besejre i Ryder Cup-sammenhæng.

Formel 1: Kevin Magnussen starter i den tunge ende af feltet i søndagens grandprix i Singapore. I kvalifikationen skuffede Haas-køreren ved blot at blive nummer 16. Magnussen fik også baghjul af sin Haas-teamkollega, Romain Grosjean. Grosjean sluttede som nummer 8 med over ét sekund ned til danskeren. »Et sekund er som et lysår. Præstationen var overordnet ikke god nok«, lød den første analyse fra Kevin Magnussen.

Fodbold: Efter en sæsonstart med fire sejrrige møder med traditionelt mere bløde mandskaber i Premier League bestod Liverpools titelbejlere det første opgør mod en klassisk rival, da det blev til en 2-1-sejr på udebane på Wembley mod Tottenham. Midtbaneslideren Georginio Wijnaldum blev noteret for sin første sæsonscoring en håndfuld minutter før pausen, mens Roberto Firmino var på pletten med sit andet mål i sæsonen i 54. minut af et opgør, hvor Christian Eriksen og Tottenham-holdet optrådte ordinært og uden gennemslagskraft. Liverpool ligner derimod et mandskab, der vil spille med om mesterskabet. »Det var så afgjort vores bedste præstation i denne sæson. Præstationen er langt større end resultatet«, lød analysen fra Liverpool-bossen Jürgen Klopp til Sky. Skal Liverpools titeltogt lykkes, skal markeringerne dog sidde væsentligt tættere end de gjorde, da Tottenhams Erik Lamela med sin flugter fik reduceret i tillægstiden. Assisten stod Christian Eriksen for - hans 50. for Tottenham i Premier League.