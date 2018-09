Fodboldkonflikt er afblæst - DBU og spillere indgår seksårig aftale DBU og Spillerforeningen har indgået aftale, der løber til 2024.

Landsholdskonflikten er slut, efter at Dansk Boldspil-Union (DBU) og spillerne lørdag er blevet enige om en ny aftale, der løber frem til 2024.



Med den nye seks-årige aftale har parterne givet hinanden håndslag på, at der skal opbygges en fælles tillidsplatform med muligheder for at udvikle og styrke samarbejdet om både de sportslige rammer og de kommercielle aktiviteter.

Den nye landsholdsaftale giver flere og mere fleksible muligheder rent kommercielt, så DBU og spillerne sammen kan øge indtægterne til glæde for både landsholdet og dansk fodbold bredt set, skriver Spillerforeningen i en mail.



Aftalen omfatter blandt andet:



• Det er fælles ønske at alle spillere bidrager til landsholdets kampagner, dog altid med minimum tre spillere for at vise bredden på holdet.



• Aftaleteksten er gjort endnu tydeligere og transparent, så DBU lettere og bedre kan planlægge kampagner og aftaler med kommercielle partnere.



• Spillerne har som hidtil mulighed for at lave individuelle aftaler med sponsorer og udstyrssponsorer



• Der er afsat fem mio. kr. fra en mulig slutrundebonus, som spillerne fordeler til børnefodbold-projekter efter indstilling fra DBU og Lokalunionerne.



Derudover er partnerne blevet enige om at håndtere arbejdsgiver-/lønmodtager-problematikken på samme måde, som den blev det med indgåelse af kvindelandsholdsaftalen i november 2017.

Den nye landsholdsaftale skal også fortsætte styrkelsen af de sportslige rammer for herrelandsholdet, blandt andet med:



• En styrkelse af sundhedsstaben med fleksible behandlingsmuligheder



• Etableringen af to hybridbaner hurtigst muligt



• Optimering af transport til og fra kampe



• Egen kok til alle samlinger og kampe

Parterne udtrykker i pressemeddelelsen glæde over den indgåede aftale.

»Vi er glade for den nye kollektive aftale med DBU. Aftalen betyder et væsentligt løft i det sportslige set-up og sikrer spillernes rettigheder. Aftalen giver også DBU forbedrede kommercielle muligheder. Nu handler det om at kigge fremad, og vi ser frem til samarbejdet med DBU og at udvikle det i de kommende seks år«, siger Spillerforeningens direktør Mads Øland i pressemeddelelsen.

DBU-formand Jesper Møller stemmer i:

»Med den nye landsholdsaftale ønsker vi at skabe et langt tættere og mere tillidsfuldt samarbejde, hvor vi sammen kan udvikle de sportslige rammer for herrelandsholdets udvikling - men også at udvikle de kommercielle aktiviteter for at øge indtjeningen til både holdet og dansk fodbold som helhed. Vi er glade for at få en enkel og klar landsholdsaftale i stedet for det modsatte«.

Aftalen er indgået med virkning fra 1. august 2018 og løber frem til den 31. juli 2024 og er dermed gældende til efter EM i Tyskland i juni 2024.