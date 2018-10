Fodbold på den sjove måde: Brandvarm dansker forstærker Tysklands tophold 20-årige Jacob Bruun Larsen har fået sit gennembrud hos Borussia Dortmund, der lige nu har stor succes i Bundesligaen og onsdag spiller Champions League.

Mange helt unge danske fodboldtalenter søger lykken uden for landets grænser. For nogle viser det sig senere, at det var en fejl, men nogle får indfriet drømmene om succes, og blandt dem hører foreløbig Jacob Bruun Larsen, der som 16-årig forlod Lyngby til fordel for den traditionsrige tyske storklub Borussia Dortmund.