100 procent: Dortmunds superjoker scorer igen, igen og igen Dortmund var bagud to gange, men lejesvend fra Barcelona slog til tre gange og hjalp topholdet gevaldigt.

Paco Alcacer, lejesvenden fra FC Barcelona, mangler som følge af flere småskader en smule kamptræning, men når Dortmund-træner Lucien Favre sender spanieren på banen i Bundesligaen, så er der 100 procent garanti for mål.

Som indskiftningsspiller scorede han i sin debut mod Frankfurt, han gjorde det to gange mod Leverkusen for en uge siden - og han gjorde det vanvittige tre gange lørdag, da han blev matchvinder i 4-3-sejren mod Augsburg.

To gange udlignede Paco Alcacer - til 1-1 og 2-2 - og en anden indskiftningsspiller, Mario Götze, lignede en matchvinder for topholdet i 84. minut, men den intense, højspændte og afvekslende affære var langt fra afgjort endnu. Michael Gregoritsch headede ind til 3-3 tre minutter før tid, inden Alcacer, der kom på banen i 59. minut, med en rigtig goalgetters selvtillid drejede et frispark i nettet til 4-3 i tillægstiden.

Thomas Delaney var bænket, mens kometen JacobBruun Larsen spillede de første 69 minutter for Dortmund, som havde en anden af deres helt unge spillere, den kun 18-årige Jadon Sancho, der netop er blevet udtaget til det engelske A-landshold, som oplægger til Paco Alcacers fjerde af nu seks ligamål.

Paco Alcacers seks ligamål er scoret på bare 81 kampminutter. I Champions League har den 25-årige scoret en enkelt gang i denne sæson.

