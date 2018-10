John Terry stopper fodboldkarrieren efter 23 år 37-årige John Terry meddeler, at han indstiller sin aktive karriere som fodboldspiller.

John Terry har spillet sin sidste fodboldkamp.

Den tidligere anfører for England og Chelsea meddeler søndag aften, at han indstiller fodboldkarrieren.

»Efter 23 utrolige år som fodboldspiller har jeg besluttet, at tidspunktet nu er det rigtige til at stoppe med at spille«, skriver John Terry på Instagram.

I en alder af 14 år skiftede John Terry til Chelsea, og han førte senere London-klubben til fem engelske mesterskaber, en Champions League-titel, en Europa League-titel, fire FA Cup-titler samt tre Liga Cup-titler.

»Ord vil aldrig være nok til at fortælle, hvor meget alle i den klub betyder for mig - især fansene«, lyder det fra John Terry.

Det blev til 17 år og 717 kampe for Chelsea, inden han sidste sommer skiftede til Aston Villa og spillede et år i den næstbedste engelske række.

Som fodboldspiller var han i en årrække betragtet som en af de bedste i verden på pladsen som central forsvarsspiller.

John Terry spillede 78 landskampe og scorede seks gange for England.

ritzau