Dortmund-kometen er dåseåbneren, der sender U21-holdet til EM-slutrunden Danmark vandt 3-0 over Færøerne og kvalificerede sig dermed for tredje gang i træk til en EM-slutrunde, hvor der næste år også er OL-billetter på spil.

Landstræner Niels Frederiksen rystede på hovedet, bandede, dirigerede og så fra tid til anden lidt opgivende ud med hænderne dybt begravet i lommerne på jakkesættet.



Frustrationerne var begyndt at komme krybende, mens det rødklædte U21-landshold ude på Aalborgs Stadions lækre grønsvær trillede rundt og ledte efter den fodboldmæssige dåseåbner, der skulle lirke hul på Færøernes massive forsvarsmur.

Den dukkede op i skikkelse af efterårets helt store komet, 20-årige Jacob Bruun Larsen, der scorede det forløsende mål i første halvlegs overtid. Danmark skulle vinde for selv at sikre den direkte kvalifikation til næste års EM-slutrunde i Italien og San Marino, og det lykkedes med en sejr til tålmodigheden på 3-0.



En god start og så ...

Det startede ellers lovende. Efter 90 sekunder drønede Rasmus Nissen fint igennem på højrekanten og ramte Robert Skov, der forsøgte sig bag om støttebenet, og mindre end et minut senere fulgte et nyt indlæg, der bare ikke lige ramte en dansker.



Men så skete der ikke ret meget mere. Danmark havde bolden, spillede lidt frem og tilbage, men de fremadrettede løb og den skarpe aflevering eller det pivende langskud, der skulle sparke låget af trykkedlen? Nej. Og tiden gik.

Danmark førte 8-1 i hjørnespark og 12-0 i afslutninger, da de første 45 minutter var gået, men den østrigske dommer, Christopher Jäger, havde fundet et par minutters tillægstid, så der blev lige tid til et 9. dansk hjørnespark. Det blev den første afslutning inden for målrammen, da en færøsk forsvarsspiller ramte bolden forkert, så en medspiller på stregen måtte forhindre et selvmål, men derfra endte bolden for fødderne af Jacob Bruun Larsen, der med en knaldhård og velplaceret inderside sendte bolden fladt i det ene målhjørne, så danskerne kunne gå i omklædningsrummet med en blanding af begejstring og lettelse.

Ingen tvivl efter pausen

Med føringen i ryggen blev spillet mere frigjort straks fra anden halvlegs start, og Danmark havde haft et forsøg på stolpen, da Mikkel Duelund med et langskud sendte bolden fladt i mål fra 20 meter til 2-0.

Dernæst var det alene et spørgsmål om sejrens størrelse. Jacob Bruun Larsen og Mikkel Duelund diskede op med et par knivskarpe dybdeafleveringer, anfører Markus Ingvartsen sparkede igen på stolpen, indskiftede Anders Dreyer leverede halvlegens tredje stolpeskud efter en eminent soloaktion, og Victor Nelsson sparkede returbolden i mål, men fik underkendt scoringen, fordi Ingvartsen stod offside.

Danmark ramte stolpen for fjerde gang, da Andreas Poulsens indlæg prellede af og endte i hovedet på den indskiftede AaB’er Magnus Christensen, der med sin første boldberøring scorede i overtiden.

Danmarks tredje slutrunde i træk

Det er tredje gang i træk, Danmark kvalificerer sig til EM-slutrunden for U21, og ligesom for fire år siden, da det for anden gang nogen sinde blev til en semifinale, er der også OL-billetter på spil næste sommer.



»Nu venter der en spændende periode for den her gruppe spillere, der får en kæmpe mulighed for at komme til at spille mod nogle modstandere på højt niveau, som ikke altid er tilfældet i kvalifikationen. Og så får de noget slutrundeerfaring, som de forhåbentlig kan trække på i fremtiden«, sagde Niels Frederiksen til Kanal 5.

Nåleøjet til den olympiske turnering i Japan er dog temmelig smalt. De 12 europæiske hold spiller om blot 4 OL-pladser, så det kræver en plads i semifinalen i et felt af nationer, hvor i hvert fald halvdelen tidligere har prøvet at vinde europamesterskabet for U21.