Iskold Salah sikrer Liverpool en snæver sejr over tre danskere Huddersfield har stadig første sejr til gode i nuværende sæson efter 0-1 hjemme mod Liverpool lørdag.

Danskerklubben Huddersfield var lørdag på jagt efter sæsonens første sejr i Premier League, da topholdet Liverpool var på besøg på Kirklees Stadium.

Mathias 'Zanka' Jørgensen, Jonas Lössl, Philip Billing og resten af Huddersfield-mandskabet måtte dog kigge langt efter de tre point, da det blev til et 0-1-nederlag til Jürgen Klopps hold.

Dermed er Huddersfield stadig begravet i bunden af den bedste engelske række med tre point efter otte kampe. Kun Newcastle har høstet færre point.

Liverpool hægter sig med lørdagens sejr på Manchester City i toppen af ligaen. Begge hold har 23 point.

Huddersfield lod sig i kampens indledning ikke kue af det på papiret bedre Liverpool-mandskab.

Udeholdet sad ganske vist mest på bolden, men angrebene blev afværget af Mathias 'Zanka' Jørgensen og resten af hjemmeholdets forsvar, når Liverpool for alvor nærmede sig mål.

23 minutter inde i kampen gik den dog ikke længere for Huddersfield.

Efter en effektiv omstilling sendte Xherdan Shaqiri en stikning ind i feltet til Mohamed Salah, der køligt sparkede bolden i mål og Liverpool foran 1-0.

Men Huddersfield mistede ikke modet.

Små ti minutter efter Salahs scoring var hjemmeholdet tæt på at udligne, da Jonathan Hogg sendte et missil af et skud afsted mod Liverpool-målet. Desværre for Huddersfield stod stolpen i vejen.

Lidt efter sneg et direkte frispark fra Philip Billing sig lige forbi kassen.

Det begyndte for alvor at brænde på i Liverpools felt mod slutningen af første halvleg.

Med fem minutter tilbage mente Huddersfield-spillerne, at James Milner havde pareret et skud ved hjælp af sin arm. Det viste tv-billederne også, men dommer Michael Oliver havde enten ikke set det, eller vurderet at det var uforsætligt, og straffesparket udeblev.

Øjeblikket efter prikkede Alex Pritchard bolden i nettet bag Liverpool-målmand Alisson Becker, men linjedommeren havde rejst flaget og dømt offside.

I anden halvleg faldt der mere ro over kampen. Liverpool var i kontrol, og Huddersfield forsøgte uden held at skabe målchancer, der kunne føre til en udligning.

De fik en smule hjælp fra Liverpools midterforsvarer Dejan Lovren, der med cirka ti minutter tilbage kiksede en clearing tæt på mål og gav Huddersfields Steve Mounié en stor mulighed.

Den 24-årige angriber fik dog slet ikke ordentligt træf på bolden, der aldrig var tæt på at ende i mål.

Tættere på kom hjemmeholdet ikke, og Liverpool kunne køre sejren i hus.

ritzau