Ung Chelsea-reserve scorer hattrick i EL-sejr Ruben Loftus-Cheek scorede Chelseas tre mål i Europa League, mens Joakim Mæhle to gange lagde op til Genk-mål.

22-årige Ruben Loftus-Cheek har haft svært ved at få spilletid i Chelsea i sin karriere, men torsdag aften gjorde han opmærksom på sig selv.

Loftus-Cheek scorede således alle tre mål, da Chelsea hjemme besejrede Bate Borisov fra Hviderusland med 3-1 og topper gruppe L med tre sejre.

Ruben Loftus-Cheek bragte allerede Chelsea foran 1-0, inden der var spillet to minutter.

Et fladt indlæg endte hos den 22-årige midtbanespiller, som trykkede af i feltet og scorede.

Efter otte minutter var han igen på pletten, da Chelsea fik hjørnespark.

Loftus-Cheek fik i det lille felt sendt bolden i mål til 2-0, inden han holdt scoringspause til det 54. minut.

Her driblede spanske Pedro ind i en blindgyde, og bolden sprang tilbage til Ruben Loftus-Cheek, som køligt drejede den i mål ved fjerneste stolpe til 3-0.

Chelsea var uden superstjernen Eden Hazard, der var ude med en rygskade, mens danske Andreas Christensen var med i forsvaret hos Chelsea.

Han kunne se hviderusserne reducere med ti minutter igen.

Joakim Mæhle var med hos Genk i gruppe I, som revancherede sig fra nederlaget til Sarpsborg 08 ved at vinde 4-2 på udebane over Besiktas.

Her leverede danskeren to gange fornemme oplæg til scoringer.

Efter 23 minutter sendte Mæhle et flot og højt indlæg ind over, og Mbwana Samata flugtede bolden i mål til 1-0.

Efter 70 minutter var det også et skarpt indlæg fra Mæhle, der førte til 2-0-scoringen, som gjorde Samata til dobbelt målscorer.

Marcus Ingvartsen var ikke med i truppen for Genk.

Genk topper gruppen med seks point.

I samme gruppe var der danskeropgør, da Sarpsborg 08 tog imod Malmö FF i en kamp, der endte 1-1.

Den norske provinsklub havde både Patrick Mortensen med i angrebet og Matti Nielsen på midtbanen i hjemmekampen mod svenskerne, der stillede med Anders Christiansen, Søren Rieks og Lasse Nielsen fra start.

I den seneste runde nåede Sarpsborg en milepæl, da den unge klub for første gang vandt i et europæisk gruppespil med 3-1-sejren over Genk.

Frederik Rønnow var med i målet hos Eintracht Frankfurt, som hjemme slog græske Apollon 2-0 i gruppe H, som tyskerne fører.

