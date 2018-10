Barcelona ydmyger Real Madrid Real Madrid skabte kortvarigt spænding i 2. halvleg, hvor Luis Suárez fuldbyrdede sit hattrick.

Tyskeren Jupp Heynckes blev i 1998 sat fra bestillingen i Real Madrid efter at han havde hentet det 7. Champions League-trofæ til klubben. Årsagen til fyringen var, at Real Madrid havde skuffet katastrofalt i La Liga ved at slutte 11 point efter FC Barcelona og ovenikøbet som nummer 4.

Hvad den nuværende Real Madrid-træner Julen Lopeteguis skæbne bliver, er derfor måske ganske indlysende. Spørgsmålet er nok bare hvornår, Lopetegui skal skrive forhenværende Real Madrid-træner på sit cv. For efter en gedigen 5-1-nedtur på udebane i den største kamp af alle, Clásico-matchen mod FC Barcelona, er Real Madrid ti kampe inde i sæsonen allerede 7 point efter rivalerne, der bestemt heller ikke har set lige overbevisende ud i løbet af sensommeren og efteråret.

Det gjorde Barcelona-holdet dog i størstedelen af søndagens gigantmøde.

På Camp Nou fandt Real Madrid sjældent fodfæste og udviste i de første 45 minutter slet ikke den attitude, der skal til, hvis man vil vinde – eller bare undgå en ydmygelse på det spanske topholds hjemmebane. For det var det, det 272. møde reelt blev, da Barcelona kunne gå til pausen med en 2-0-føring og Real Madrid kun i momenter efter pausen kunne være med.

Philippe Coutinho blev noteret for karrierens første scoring i stormødet, da han 11 minutter inde i opgøret profiterede af den livlige Jordi Albas løbe- og arbejdsraseri på venstrekanten, hvorfra backen spillede skråt bagud til brasilianeren, der let kunne score.

Barcelona var overlegne med bolden spillede med stor tålmodighed mod et Real-hold, der kom yderligere bagud, da Luis Suárez sikkert konverterede et VAR-straffespark til 2-0 efter en halv time.

Super skarpe Suárez

Julen Lopetegui ændrede efter pausen Real Madrids bagkæde til kun at bestå af tre spillere og med den taktisk herligt ukonventionelle Marcelo som fri fugl - og med ham i rollen som målscorer fem minutter inde i 2. halvleg, truede opgøret med at ændre karakter. Luka Modric ramte kort efter stolpen, mens en fiks Suárez-afslutning også kyssede træværket. Matchen var pludseligt både jævnbyrdig og en rigtig intens topkamp.

Men kun kortvarigt.

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix Marcelo og træneren. Blev der sagt farvel?

Marcelo fik skabt uro med sine utraditionelle mønstre, og det var godt set af Julen Lopetegui at give brasilianeren med den karakteristiske frisure mandat til angribe mere, men det udstillede samtidigt et af Madrid-klubbens mange store problemer i denne sæson: At der intet alternativ er til Cristiano Ronaldo – og at Karim Benzema og Gareth Bale aldrig bliver deciderede goalgettere.

Det er Barcelonas Luis Suárez til gengæld. Manden fra Uruguay viste et kvarter før tid, at katalanerne også kan uden en skadet Lionel Messi, da han var instinktiv hurtig til at sætte hovedet på Sergi Robertos aflevering til det 3-1-mål, der dræbte alle Madrid-håb om et point.

Et point, der forduftede totalt, da Real-anfører Sergio Ramos tabte bolden til Sergi Roberto, der på ny servicerede hattrickskytten Suárez i slutfasen, inden Arturo Vidal fuldbyrdede ydmygelsen i 87. minut, hvor længden af Julen Lopeteguis trænerkarriere i storklubben formentlig også blev cementeret.

»5-1 opsummerer vores sæson ganske godt«, var den første reaktion fra midtbanespilleren Casemiro på spansk tv.

»Vi er en katastrofe«, lød det endvidere fra brasilianeren, der fritager træneren for ansvaret.

»Det er os spillere på banen, der er de ansvarlige«.

Om klubpræsident Florentino Pérez deler den opfattelse er tvivlsomt. Real Madrid er nummer 9 i La Liga med 14 point. FC Barcelona topper igen La Liga med 21 point, mens Atlético Madrid har 19 point.