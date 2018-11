To ansigter: Den charmerende schweizer skulle rydde op i fodbolden, men nu klistrer kontroversielle sager om penge og magt til ham

Football Leaks

Det beskidte spil

Historiens største lækage på mere end 70 millioner kontrakter, regneark, fakturaer og e-mails afslører skyggesiden af ’verdens smukkeste spil’. Dokumenterne viser, hvordan fodboldikoner, klubber og agenter forbryder sig mod regler og beriger sig selv uden hensyn til de fans, der finansierer gildet.



Artikelserien er baseret på materiale fra whistleblowerplatformen Football Leaks, der blev overdraget til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel og siden delt med Politiken og de 13 andre medier i regi af European Investigative Collaborations: Mediapart (Frankrig), L’Espresso (Italien), Expresso (Portugal), Reuters (Storbritannien), RCIJ/TBS (sortehavslandene), Le Soir (Belgien), NRC (Holland), Nacional (Kroatien), VG (Norge), NDR (Tyskland), Premieres Lignes (Frankrig), De Standard (Belgien), Tamedia (Schweiz).



Politiken har blandt andet gennem Football Leaks tidligere været med til at afsløre, at Cristiano Ronaldo har gjort brug af skattely, at Michael Laudrups agent tjente en skjult formue i Swansea, at Søren Lerby brugte kontroversielle klausuler som agent og at en skatte-/momsfinte er udbredt i dansk topfodbold.

