Overblik: Nicklas Bendtners mange balladesager Den danske angriber har i mange år haft svært ved at finde balancen uden for banen.

Fodboldspilleren Nicklas Bendtner blev fredag straffet med 50 dages fængsel for vold mod en taxachauffør. Gennem årene har den 30-årige angriber været hovedperson i en række uheldige sager. Herunder er et overblik over Nicklas Bendtners balladesager:

September 2018:

Bendtner sigtes og tiltales senere for vold efter en episode med en taxachauffør i København. Taxaselskabet bekræfter, at der har været et overfald mod en chauffør, at denne ligger på operationsbordet med en brækket kæbe, og at overfaldsmanden er Nicklas Bendtner. Chaufføren tiltales for forsøg på vold. 2. november straffes Bendtner med 50 dages fængsel. Chaufføren frifindes. Bendtner anker på stedet, hvorfor sagen skal i landsretten.

Marts 2014:

Bendtner blev straffet med en bøde af sin engelske klub Arsenal, fordi den danske landsholdsangriber havde været en tur i København uden at have fået tilladelse til det.

Bendtner var indblandet i en episode med en taxachauffør. Ifølge BT ringede chaufføren til politiet, efter Bendtner havde knappet bukserne op og pisket taxaen med sit bælte.

November 2013:

Ifølge avisen The Sun blev Bendtner anholdt og fik en advarsel af britisk politi efter mistanke om, at han havde begået hærværk mod den ejendom i nærheden af London, hvor han havde en lejlighed. Bendtner bekræftede, at han sammen med sit følge ødelagde en dør ved et poolområde. De troede, at døren bandt. Bendtner havde et nøglekort til stedet, men døren åbnede ikke. Bendtner undskyldte over for sine naboer.

Marts 2013:

Bendtner fik frakendt retten til at køre bil i tre år samt en bøde på 842.000 kroner, fordi han med en alkoholpromille på 1,75 kørte mod ensretningen på Gammel Strand i København.

Juni 2012:

Bendtner fik en bøde på 735.000 kroner og en spilledags karantæne, efter at han i EM-kampen mod Portugal viste sine underbukser og dermed reklamerede for bookmakeren Paddy Power. Firmaet betalte bøden, men Bendtner fik karantæne i VM-kvalifikationskampen mod Tjekkiet. Kampen endte 0-0.

Maj 2012:

Bendtner fik ifølge avisen Sunderland Echo en bøde på 45.000 kroner for et hattrick af trafikforseelser, som stammede fra 13. maj 2012. Her blev Bendtner vinket ind til siden af engelsk politi, som fandt ud af, at Bendtner ikke havde et kørekort på sig, ikke havde den rette forsikring til at køre bilen, og at hans nummerplade ikke var registreret.

Februar 2012:

Bendtner mistede i februar 2012 sit kørekort i to måneder, efter han i december 2011 blev stoppet af politiet for en markant fartovertrædelse. Bendtner kørte ifølge chroniclelive.co.uk 166 kilometer i timen, mere end 50 km/t over det tilladte.

December 2011:

Bendtner blev i december 2011 arresteret af engelsk politi sammen med holdkammeraten Lee Cattermole fra Sunderland for hærværk mod mindst tre biler. Angiveligt havde de sparket på sidespejlene af de parkerede biler, men sagen mod Bendtner blev droppet.

November 2011:

Bendtner blev i november 2011 politianmeldt for vold mod en gæst på Hotel Marienlyst i Helsingør. Angriberen var oppe at toppes med gæsten midt om natten efter landsholdets venskabskamp mod Sverige. Politiet gik ikke videre med sagen.

September 2011:

Bendtner blev anholdt i september 2011 i forbindelse med et slagsmål på Hilton Hotel i Gateshead, berettede chroniclelive.co.uk i januar. Anholdelsen skete for at sikre ro og orden.

Maj 2009:

Efter et nederlag til Manchester United i Champions League tog den daværende Arsenal-spiller i byen. Der cirkulerede hurtigt billeder af en på det tidspunkt 21-årig dansker, der tydeligt beruset hjælpes ud til en bil med bukserne hængende midt på lårene og underbukserne blottet. Arsenal-manager Arsène Wenger straffede Bendtner med en bøde.

Ritzau