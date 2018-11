Reaktioner: Fifa-chefen Infantino presses af tidligere arbejdsgiver

Afsløringerne fra whistleblowerplatformen Football Leaks om urent trav og en dobbeltrolle hos den nuværende Fifa-præsident Gianni Infantino skal undersøges til bunds.

Sådan lyder det fra chefen for Det Tyske Fodboldforbund (DFB), Reinhard Grindel.

Tyskeren er bekymret over de penible sager, som Der Spiegel, Politiken og 13 andre internationale medier i netværket European Investigative Collaborations publicerede i sidste uge om præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund. Her blev det slået fast, at Gianni Infantino i sin tidligere egenskab som generalsekretær for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i 2014 hjalp storklubberne Manchester City og Paris SG med at slippe billigt fra at bryde de såkaldte Financial Fairplay-regler.

Reinhard Grindel har derfor rettet henvendelse til Uefa-præsident Aleksander Ceferin og påstandene skal nu undersøges.

»I Uefa vil vi analysere situationen og i fællesskab planlægge fremtidige skridt«, siger Grindel ifølge nyhedsbureauet DPA.

Reinhard Grindel er kendt som Infantino-kritiker og har senest aktivt modarbejdet Fifa-bossens planer om et gigantisk klub-VM og en verdensomspændende landsholdsliga, som Infantino mener kan indbringe op til 150 milliarder kroner til Fifa.

[...] et bevidst forsøg på at bringe Fifa i miskredit og vildlede deres læsere Fifa

Lækkede dokumenter viser endvidere, at Gianni Infantino som i 2016 skiftede rollen som Uefa-generalsekretær ud med arbejdet som Fifa-præsident, også blandede sig i tilblivelsen af et nyt etisk kodeks i Fifa, da organisationen indledte en reformproces efter årtier med nærmest åbenlys korruption og svindel.

Infantino og Fifa fejer historierne af bordet som pure det opspind.

»På trods af at vi har besvaret spørgsmål ligefrem og ærligt, har medier valgt at ignorere vore svar og fordreje fakta og sandheden i et bevidst forsøg på at bringe Fifa i miskredit og vildlede deres læsere«, hedder det i en pressemeddelelse fra Fifa.

Bayern afviser alt

Også fra den tyske storklub Bayern München er der kommet reaktioner i kølvandet på Football Leaks-afsløringen om, at Bayern og en stribe af de klubber, der dominerer Champions League og har gjort det i et kvart århundrede, i kulisserne har arbejdet for at oprette en privatejet europæisk superliga.

Dokumenter viser, at Bayern München har fået advokater til at undersøge, hvorvidt klubben kan bryde ud af den tyske Bundesliga og endvidere om klubben i tilfælde af en exit fra den hjemlige turnering derfor også kan slippe for at frigive spillere til landsholdsfodbold.

Da Bayern München lørdag spillede på hjemmebane i Bundesligaen mod Freiburg kunne man bag det ene mål på kæmpearenaen se et stort banner med påskriften: ’Vi vil blive i Bundesligaen – Superliga bliver uden os’. Klar tale og opbakning til det nationale turneringssystem fra tusinder Bayern-fans, der tilsyneladende bedre kan identificere sig med ligakampe mod Stuttgart, Schalke og Dortmund end europæiske opgør mod Real Madrid, Liverpool og Juventus.

Klubledelsen i Bayern afviser, at de har været med til at diskutere en europæisk superliga.

»FC Bayern er ikke bekendte med de omtalte planer om en såkaldt superliga og FC Bayern har heller ikke deltaget i forhandlinger«, siger klubchef Karl-Heinz Rummenigge ifølge Der Spiegel, der er et af 15 medier med adgang til de 70 millioner lækkede fodboldrelaterede dokumenter.

Seks klubber – Barcelona, Liverpool, Paris SG, Inter, Dortmund og Atlético Madrid – der ifølge Football Leaks-dokumenterne er med i gruppen af interessenter til en europæisk superliga skal i kamp i den Uefa-organiserede Champions League tirsdag aften, mens yderligere seks klubber – Bayern München, Real Madrid, Manchester City, Juventus, Manchester United og Roma – skal i kamp onsdag.

De øvrige fire klubber, der er nævnt i dokumentet om en europæisk superliga er Arsenal, Chelsea, AC Milan og Marseille. De spiller i denne sæson kun i den europæiske 2. division, Europa League.