England sender Kroatien ud af det gode selskab England fik i medrivende kamp mod Kroatien vendt et truende nederlag til 3 point og gruppesejr foran Spanien. Kroaterne må som Polen, Island og Tyskland en række ned.

Da der manglede et lille kvarter af opgøret mellem England og Kroatien på Wembley, var VM-sølvvinderne på vej til Portugal og finalestævnet i Nations League, mens hjemmeholdet så ud til at skulle lide et lignende prestigetab som eksempelvis Tyskland ved at ryge en række ned til de næstbedste lande.

På en scoring af Andrej Kramaric i kampens 57. minut førte kroaterne nemlig 1-0, og efter at have domineret den medrivende kamp indtil da stivnede englænderne, mens udeholdet havde flere muligheder for at øge føringen.

Dermed så landstræner Gareth Southgate og hans hold ud til at lide samme skæbne som i VM-semifinalen i Rusland, som Kroatien vandt 2-1, og ikke mindst var England på vej mod en gentagelse af ydmygelsen fra 2007.

21. november 2007 mødtes de to lande ligeledes på Wembley i en afgørende kamp om kvalifikationen til EM 2008. Dengang tabte England et dramatisk opgør 3-2 og missede dermed for første gang i 24 år en slutrunde om europamesterskabet. Dagen efter blev landstræner Steve McClaren fyret.

Den skæbne behøver englændernes nuværende landstræner, Gareth Southgate, ikke frygte, for det lykkedes hans hold at vende begivenhederne på hovedet i kampens sidste minutter og vinde 2-1 på mål af Jesse Lingard og anfører Harry Kane.

Kroaterne vil forbande sig selv efter at de stik mod spillets gang pludselig bragte sig foran 1-0. England havde i de første 45 minutter nærmest vadet i chancer, men effektiviteten lod en del tilbage at ønske.



Bedre gik det for Andrej Kramaric, der godt nok måtte møve sig lidt frem og tilbage i modstandernes straffesparksfelt, før han fik fyret af og via Eric Diers lår sendte bolden i en bue over målmand Jordan Pickford. I de følgende minutter havde Kroatien flere muligheder for at øge føringen, men i stedet indtraf et vendepunkt, da Gareth Southgate i det 73. minut sendte Jesse Lingard og teeanagesensationen Jadon Sancho fra Borussia Dortmund på banen.

Englands forsøg på at vende kampen i de sidste minutter havde desperationens skær, og der skulle da også en tilfældighed til, før det ramlede for Kroatien. Et langt indkast skabte panik i viceverdensmestrenes forsvar, og Harry Kane prikkede bolden under målmand Lovre Kalinic, så Jesse Lingard havde let ved at sende den over målstregen.

5 minutter før slutfløjtet var Harry Kane på spil igen med sit første mål i 7 landskampe, da han med en lang tå fik dirigeret et indlæg i nettet til 2-1-føringen.

Kampen må have fornøjet de ansatte i Det Europæiske Fodboldforbunds marketingafdeling, for bedre reklame kunne den nyetablerede Nations League næsten ikke få. Begge hold ville frem på banen og angreb derfor betingelsesløst med masser af dramatiske situationer foran de to mål som den direkte følge.

Det var helt tydeligt, at begge hold kæmpede for at vinde gruppen og samtidig undgå nedrykningen til det næstbedste lag, som uanset resultatet ville blive konsekvensen for det ene hold.

Med sejren på 2-1 sluttede England som vinder af gruppen foran Spanien, mens Kroatien rykker ned i næstbedste lag sammen med Tyskland, Island og Polen.

I flere af de andre grupper faldt nogle af brikkerne på plads lørdag aften. Det gælder blandt andet gruppe 3 i den bedste række, hvor Italien på San Siro tog imod europamestrene fra Portugal. Udeholdet, der atter var uden Cristiano Ronaldo, kunne rejse hjem med det ene point efter et målløst opgør, og dermed slutter Portugal også som nr. 1 inden den sidste kamp mod Polen, der allerede er rykket ned.

Sverige vandt ude 1-0 over Tyrkiet, og vores naboer kan nu sikre sig oprykning til A-gruppen med en sejr over Rusland i sidste spillerunde på tirsdag.

Med en scoring på straffespark blev svenskernes kaptajn, Andreas Granqvist, matchvinder i kampen mod Tyrkiet.

I dag er der ud over Danmarks kamp mod Irland også opgøret mellem naboerne Tjekkiet og Slovakiet, som kæmper om at undgå nedrykning til C-gruppen.