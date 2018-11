Fulham-træner kopierer Richard Møller Nielsen og lover en tur på McDonald’s i bonus Claudio Ranieri er på redningsaktion med bundholdet i den engelske Premier League i fodbold.

Claudio Ranieri gjorde, hvad ingen havde troet muligt, da han førte Leicesters oprykkere til mesterskabet i engelsk fodbold ved at vinde Premier League i sæsonen 2015/16.

Nu er han hentet tilbage til ligaen for, om ikke at gøre det samme, så i hvert fald at præstere noget tilsvarende vanskeligt: redde Fulham fra nedrykning.

Premier League 13. spillerunde Lørdag 24. november 16.00 Manchester United-Crystal Palace 16.00 Brighton-Leicester 16.00 West Ham-Manchester City 16.00 Everton-Cardif 16.00 Fulham-Southampton 16.00 Watford-Liverpool 18.30 Tottenham-Chelsea Søndag 25. november 14.30 Bournemouth-Arsenal 17.00 Wolverhampton-Huddersfield Mandag 26. november 21.00 Burnley-Newcastle



London-klubben ligger sidst i Premier League med 5 point efter 12 kampe, når turneringen genoptages efter landsholdspausen. For Fulhams vedkommende sker den med en betydningsfuld hjemmekamp mod Southampton, der er inden for tre points rækkevidde.

Men Claudio Ranieri fokuserer mere på en helt ny tankegang end den enkelte kamp.

»Nu synes jeg, det er vigtigt ikke kun at tænke på mirakler, men på en masse kampe og på at være klar sammen. Jeg gentager: sammen. Klubben, spillerne, tilhængerne – sammen«, siger den 67-årige italiener, der kan have haft Danmarks EM-triumf fra 1992 i tankerne, når han ifølge AP i bogstaveligste forstand har lagt lokkemad ud for truppen.

Som daværende landstræner Richard Møller Nielsen dengang gjorde for de danske spillere under slutrunden, har Claudio Ranieri lovet sine spillere en tur på McDonald’s, hvis de undgår at lukke mål ind i en kamp.

I den henseende overtager han nemlig et hold i forfærdelig forfatning. Forgængeren på trænerposten Slavisa Jokanovic har sat en defensiv bundrekord ved at stå i spidsen for et mandskab, der har lukket 2,6 mål ind pr. kamp.

Derfor er det ikke underligt, at Claudio Ranieri i første omgang fokuserer på at få forsvaret på plads i Fulham. Han vil udpege en fast målmand og ikke veksle mellem de tre, der allerede har været i spil i løbet af 12 kampe, have midtbanen til at beskytte forsvaret bedre og udnytte 18-årige Ryan Sessegnons talent bedre på venstre kant.

»Dette Fulham-hold rummer større talent end placeringen i tabellen«, mener træneren, velvidende at klubben op til sæsonen købte ind for cirka 100 millioner pund (840 millioner kroner).

Aleksandar Mitrovic og Andre Schürrle udgør angrebet i Fulham og kan vise sig at være en ny variant af Vardy-Mahrez-kombinationen, som Claudio Ranieri havde så stor succes med i Leicester – ikke så meget i spillestil som i betydning for holdets præstationer.

»Jeg er nødt til at vælge spillere, der viser mig viljen til at kæmpe«, slog italieneren fast straks efter ansættelsen i Fulham.