United videre i Champions League med sen scoring Manchester United-manager måtte gennem hele følelsesregistret, før hans hold havde nedkæmpet Young Boys fra Bern 1-0.

FAKTA Tirsdagens resultater Gruppe E: AEK Athen-Ajax 0-2, Bayern München-Benfica 5-1

AEK Athen-Ajax 0-2, Bayern München-Benfica 5-1 Gruppe F: Hoffenheim-Shakhtar Donetsk 2-3, Lyon-Manchester C. 2-2

Hoffenheim-Shakhtar Donetsk 2-3, Lyon-Manchester C. 2-2 Gruppe G: CSKA Moskva-Viktoria Plzen 1-2, Roma-Real Madrid 0-2

CSKA Moskva-Viktoria Plzen 1-2, Roma-Real Madrid 0-2 Gruppe H: Juventus-Valencia 1-0, Manchester U.-Young Boys 1-0

Juventus-Valencia 1-0, Manchester U.-Young Boys 1-0 Videre til ottendedelsfinalerne: Barcelona, Ajax, Bayern München, Manchester City, Real Madrid, Roma, Juventus, Manchester United Vis mere

Manchester United og José Mourinho har taget imod mange tæsk i medierne og fra deres fans i denne sæson, men tirsdag aften kunne holdet med en god indsats stoppe enhver tvivl om, hvorvidt storklubben skulle videre i Champions League.

I gruppe H-kampen på Old Trafford mod Young Boys fra Bern var kravet fra den portugisiske United-manager en sejr, for han vidste, at kun en gevinst ville kunne få klubbens mange tilhængere til at for en stund at glemme weekendens triste 0-0-kamp mod Crystal Palace i Premier League.

Det startede godt for hjemmeholdet, der hurtigt kom fem til et par målchancer. Derefter kom en lang periode med ineffektivitet i offensiven, og så sluttede det med en hårdt tilkæmpet 1-0-sejr, efter Marouane Fellaini fandt vej til nettet i sidste øjeblik. Da Juventus samtidig også sejrede 1-0 over Valencia hjemme i Torino (Mandzukic), er de to gruppefavoritter dermed videre til forårets knockoutfase.

Ny United-opstilling

Mourinho havde til kampen mod schweizerne valgt at sætte Romelu Lukaku, Juan Mata og Paul Pogba på bænken, og den forreste trio hed denne gang Rashford, Lingard, Martial, mens midten bestod af Fred, Matic og Fellaini.

Der var i første halvleg mange lovende United-angreb, men de fleste fusede ud på grund af lidt for hurtige og upræcise afleveringer, inden der skulle afsluttes. Stemningen var for hektisk.

Den stemning fortsatte efter pausen, hvor frustrationerne var til at fornemme fra tilskuerpladserne, der ellers gerne ville støtte de lokale helte, når spillet gik den rigtige vej. Til gengæld var de medrejsende Young Boys-tilhængere meget højlydte hele vejen i en imponerende støtte.

Nærkampene steg i intensitet, og Mourinho forsøgte at styrke sin opstilling ved at sende både Pogba, Lukaku og Mata på banen. Først nævnte leverede varen, men det var gæsterne fra Bern, der havde de største chancer, og på en af dem måtte David De Gea op med en fantastisk redning på stregen.

Da alt lignede et 0-0-facit, fik Lukaku snittet en høj bold videre til Fellaini, der smart fik vendt sig og afsluttet fladt forbi David van Ballmoos i schweizernes mål. Lettelsen var næsten for meget for José Mourinho, der skabte sig og smed med ting på sidelinjen.

Men han burde kunne sove bedre end efter opgøret mod Crystal Palace.

Foto: Gregorio Borgia/AP Real Madrids Gareth Bale bragte sit hold i spidsen i Rom, og det sluttede også med spansk sejr.

Real rejste sig i Rom

Med Viktoria Plzens 2-1-sejr i gruppe G tidligere på aftenen over CSKA i Moskva var både Roma og Real Madrid klar til ottendedelsfinalerne. Men Real Madrid havde et grimt nederlag fra La Liga, der skulle vaskes væk, og Gareth Bale satte spanierne i gang med en scoring lige efter pausen.

Den blev fulgt op med en træffer af Lucas Vazquez, og med en 2-0-sejr ligner Real en oplagt gruppevinder før sidste spillerunde. Her skal Real på hjemmebane møde CSKA Moskva.



Guardiolas hold videre

Med et 3-2-resultat til Shakhtar på besøg hos Hoffenheim og 2-2 mellem Lyon og Manchester City er det sidst nævnte, der er videre til forårets næste Champions League-fase fra gruppe F, mens Lyon må vente til sidste runde med at vide, om klubben følger med det engelske mandskab.

Her skal det franske hold en tur til Ukraine og spille mod Shakhtar, som med en sejr er videre.