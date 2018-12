Forrygende comeback sender Arsenal forbi Tottenham i Premier League Gunners vandt 4-2 over Christian Eriksens Tottenham.

Søndagens storkamp i det nordlige London mellem Arsenal og Tottenham blev et brag af en klassiker i engelsk fodbold.

Efter en medrivende forestilling, der flere gange skiftede fordel, endte det 4-2 til Arsenal, som på en meget stor anden halvleg fik nedlagt Christian Eriksens hold. 1-2 blev således vendt til sejrscifrene på mål af Pierre-Emerick Aubameyang, Alexander Lacazette og Lucas Torreira.

Dermed er Arsenal på en bedre målscore gået forbi Tottenham i tabellen og er placeret på fjerdepladsen, hvor holdet nu har 30 point efter 14 runder.

Arsenal fik hjemme på Emirates en drømmestart, da dommer Mike Dean tildelte ’Gunners’ et straffe efter ti minutters spil. Det omsatte Pierre-Emerick Aubameyang resolut til en 1-0-føring, men det var ikke nok til for alvor at skabe et overtag.

Eric Dier udlignede på hovedstød efter en halv times spil, og kort efter kunne Harry Kane sørge for 2-1 til gæsterne på straffespark.

Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix Harry Kane øger til 2-1 for Tottenham på straffespark før pausen på Emirates søndag eftermiddag.

Arsenal-manager Unai Emery sendte Alexandre Lacazette og Aaron Ramsay på banen efter pausen, og det lykkedes hjemmeholdet at sætte en imponerende slutspurt ind, hvor Lacazette altså fik en vigtig rolle som målscorer.

Kampen bød, selvfølgelig, på flere kontroverser mellem spillerne fra to hold, der var meget tændt til den store duel, og det kom flere gange til håndgemæng.

Underlig Arsenal-optakt

»Tottenham er bedre end Arsenal lige nu«, erkendte Unai Emery før søndagens derby mellem de to klubber fra det nordlige London.

Måske ikke den bedste støtte til et hold, der altid inderligt håber på en sejr mod netop Tottenham. Arsenal og Tottenham er erklærede ærkerivaler, og i de sidste to sæsoner er det lykkedes Tottenham at ende over Arsenal i tabellen, hvilket ellers har været en yderst sjælden begivenhed.

»Lige nu er Tottenham bedre end os i tabellen, og de sluttede bedre end os sidste år, men historisk set er Arsenal bedre på andre tidspunkter end Tottenham«, sagde Unai Emery lørdag ifølge Sky Sports.

Nu går der indtil 2. marts næste år, før Emery og hans hold kan skaffe revanche, og der må den spanske manager nok finde mere optimistiske toner frem inden duellen. Eller også fandt han faktisk et godt trick frem ved at rose rivalen og tirre sit hold ...

Ranieri-mirakel udeblev

Chelsea overtog søndag eftermiddag Premier League-tredjepladsen fra Tottenham, da holdet hjemme på Stamford Bridge vandt London-opgøret mod Fulham 2-0.

Det var først Pedro i kampens start og derefter indskiftede Ruben Loftus-Cheek efter pausen, der scorede og hentede de tre point hjem til Chelsea. Andreas Christensen sad på bænken hele kampen.

Turen til Chelseas hjemmebane gav altså ikke en ny gevinst for den erfarne italienske Fulham-manager Claudio Ranieri, der styrede Chelsea i årene 2000-2004. Ranieri skaffede ellers hårdt trængte Fulham en sejr i sin første kamp for klubben, da hans mandskab i forrige runde vandt 3-2 over Southampton.

Næste opgave for Chelsea bliver Wolverhampton på udebane, mens Fulham møder Kasper Schmeichels Leicester.