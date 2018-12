Effektive Chelsea overrasker og slår Manchester City Manchester City dominerede store dele af kampen, men tabte alligevel 0-2 ude til Chelsea i Premier League.

For første gang siden starten af april måtte Manchester City lørdag gå fra banen efter en Premier League-kamp uden point.

Det skete, da Chelsea slog Josep Guardiolas tropper med 2-0 efter mål scoret af N'Golo Kanté og David Luiz.

Med sejren hopper hovedstadsklubben op på tredjepladsen i Premier League med 34 point, hvilket er samme antal som Arsenal på fjerdepladsen.

Manchester City missede muligheden for at overtage tabellens førsteplads, der indtages af Liverpool, som med 42 point har ét mere end de forsvarende mestre.

Andreas Christensen så hele lørdagens kamp fra Chelsea-bænken.

Efter en afventende start begyndte Manchester City langsomt at spille sig til større og større chancer. Efter cirka ti minutter havde Raheem Sterling en stor chance tæt på mål. Lidt efter var det Leroy Sane.

Chelsea presset i bund

Men selv om Chelsea var presset i bund i det meste af kampens første halvdel, var det London-klubben, der kom først på tavlen.

Med få minutter tilbage af halvlegen sendte Eden Hazard med en flad aflevering bolden tilbage til den bageste del af City-feltet.

Her dukkede den franske midtbaneslider N'Golo Kanté op, og med en hård afslutning sendte han bolden op i nettaget og hjemmeholdet foran til pausestillingen 1-0.

Scoringen gav Chelsea medvind, og holdet startede anden halvleg med fornyet kreativitet og mod.

Men efter at have jagtet en 2-0-scoring i starten, faldt Chelsea langsomt længere tilbage på banen. Det betød, at Manchester City tog teten.

Alligevel var det Chelsea, der scorede kampens andet mål, da David Luiz med et kvarter tilbage headede et hjørnespark fra Eden Hazard i kassen og for alvor sendte sit hold på vinderkurs.

Den afveg Chelsea ikke fra, og manager Maurizio Sarri tog sin indtil videre største skalp med en sejr over holdet, der i lange perioder har virket uovervindeligt i Premier League.

