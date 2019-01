Liverpools hold af drømmere snubler i Manchester

Ingen på Liverpools nuværende Premier League-tophold har en fødselsdato, der gør, at de med stor overbevisning kan sige, at de kan huske, hvornår deres klub senest vandt det engelske mesterskab.

Det er der ikke noget at sige til, da det er 29 år siden, og Liverpool-truppens ældste mand, 32-årige James Milner, dengang formentlig endnu gik med ble og ikke havde den ringeste anelse om, hvilket forår der måske skulle vente ham i 2019.

Liverpool-spillerne anno 2019 og manager Jürgen Klopp drømmer om at lave det helt store nummer i Premier League, men drømmen fik et pikant skud for boven, da de rødblusede tabte sæsonens hidtil største prøvelse, udebanemødet med de regerende mestre fra Manchester City.

I en intens, tæt og tempofyldt affære sejrede Manchester City 2-1 og forkortede afstanden i tabellen til Liverpools tophold til 4 point.

Liverpool er efter sæsonens første liganederlag noteret for 54 point efter 21 kampe, mens Manchester City nu er oppe på 50 point.

Skidt for Liverpool, men godt for de millioner af mennesker verden over, der følger verdens mest populære fodboldliga.

City godt fra start

På Etihad åbnede hjemmeholdet med et højt pres mod Liverpools bagkæde og et Liverpool-hold, der havde svært ved at holde bolden i egne rækker og sjældent fik gang i noget kontinuerligt.

Som åbningsfasen skred frem kom topholdet dog bedre med og fik forstyrret Manchester City på midtbanen og skabte en anelse fremdrift.

Liverpool havde topopgørets første store mulighed, da Sadio Mane ramte stolpen i 17. minut. Mane var

løbet i dybden efter fikst forarbejde af Mohamed Salah. Efterfølgende kolliderede John Stones’ clearing med City-målmand Ederson og bolden var millimeter fra at være 100 procent over målstregen, inden Stones kom tilbage og fik reddet for City.

Herefter var det en ganske åben slagudveksling, men der var ikke mange åbne muligheder. City var mest på bolden og havde i den rapfodede Leroy Sane den mest initiativrige aktør. Raheem Sterling fik sat David Silva op til noget godt, men spanieren opdagede ikke, hvor god skudposition, han egentlig var i.

God skudposition kom Sergio Agüero også i, da han i 40. minut blev spillet fri ved forreste stolpe af Bernardo Silva. Argentineren, der har det mest at score i det store kampe mod de øvrige tophold, fik hurtigt kontrol over bolden for næsen af en lidt passiv Dejan Lovren, og med kort aftræk fem meter fra mål hamrede han ind fra spids vinkel til 1-0-føring til City.

37 - Most goals in Premier League matches between 'big six' clubs since the start of the 2011-12 season:



37 Sergio Aguero

21 Harry Kane

20 Wayne Rooney

18 Robin van Persie

17 Eden Hazard



Phenomenal. pic.twitter.com/40NcETIG9C — OptaJoe (@OptaJoe) 3. januar 2019

I minutterne efter pausen havde Manchester City sådan set fin kontrol over begivenhederne og Liverpool havde ingen kvalificerede afslutninger. En frisparkssituation i 63. minut fik dog skabt panik i Manchester Citys bagkæde og målmand Ederson.

Usikkerheden blev hængende hos City og via fremragende opspil på tværs af banen af to af Liverpools unsung heroes, backerne Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson, blev bolden serveret tæt under mål til Roberto Firmino, der let headede 1-1-udligningen ind i 64. minut.

Lynhurtige Sterling og Sane i matchvinderroller

Liverpool fik momentum efter scoringen, men Manchester City individualister sørgede for 2-1-føring små 20 minutter før tid.

Raheem Sterling fik skabte en omstillingssituation og fandt Leroy Sane, som med en veltimet venstrebensafslutning og via stolpen fik genskabt Manchester Citys drømme om at blive den første klub i 10 år til at genvinde Premier League.

Foto: Jon Super/AP Leroy Sane hamrede 2-1-målet ind eftr et kontraangreb.

Leroy Sane hamrede 2-1-målet ind eftr et kontraangreb. Foto: Jon Super/AP

Liverpool pressede City godt i bund i slutfasen, men spillede med stor risiko bagude, hvilket kastede 3-1-chancer af sig til Sergio Agüero, Bernardo Silva og Raheem Sterling, mens Mohamed Salah fik noteret Liverpools sidste rigtigt nærgående udligningsforsøg i 85. minut.