Medie: Politi vil have dna-prøve fra Ronaldo i voldtægtssag

Politiet i Las Vegas har sendt en begæring for at få en dna-prøve fra Cristiano Ronaldo.

Politiet i den amerikanske spilleby Las Vegas har sendt en begæring til de italienske myndigheder for at få udleveret en dna-prøve fra Cristiano Ronaldo.

Det mener det amerikanske medie Wall Street Journal at vide.

Politiet vil ifølge mediet have en dna-prøve fra den portugisiske stjerne, der til daglig spiller i italienske Juventus, for at se, om den matcher med noget dna, der er blevet fundet på en kjole, hvis indehaver har anklaget Cristiano Ronaldo for at have voldtaget hende tilbage i 2009.

I oktober genåbnede politiet i Las Vegas sagen mod Cristiano Ronaldo, der i den forbindelse afviste, at han skulle have voldtaget den amerikanske kvinde.

»Jeg nægter alle beskyldninger mod mig. Voldtægt er en afskyelig forbrydelse, der går imod, hvem jeg er, og alt jeg tror på, skrev Juventus-stjernen på Twitter i oktober.

»Selv om jeg meget gerne vil have renset mit navn, så nægter jeg at give mere stof til det mediehysteri, der er skabt af folk, der vil fremme sig selv på min bekostning«.

Den amerikanske kvinde hævder, at hun var på natklubben Rain 12. juni 2009 sammen med en veninde. Her mødte de Cristiano Ronaldo.

Portugiseren inviterede ifølge søgsmålet en gruppe mennesker op i sin penthousesuite for at ’nyde udsigten over Las Vegas’.

Ronaldo skal ifølge søgsmålet have bedt kvinden om oralsex, mens han var nøgen.

Kvinden, der var 24 år på det tidspunkt, hævder, at Ronaldo voldtog hende, efter at hun havde afvist ham.

Hvordan portugiseren vil forholde sig til den begæring, politiet i Las Vegas ifølge Wall Street Journal har sendt, er uvist.

ritzau