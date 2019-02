Opvisning: City skiller Chelsea ad og generobrer førstepladsen efter målorgie

For fodboldfans er der lagt op til en spændende afslutning på Premier League, hvor tre hold kan jage den engelske titel. Lørdagens Liverpool-sejr og søndagens Tottenham-sejr blev med effekt fulgt op af Manchester City, da Pep Guardiolas hold søndag aften nedlagde Chelsea 6-0.

Det største nederlag til Chelsea i den bedste række siden 1991.

Med de tre point og en svulmende målscore overtog de forsvarende mestre igen førstepladsen, men holdet har dog spillet en kamp flere end både Liverpool og Tottenham.

Chelsea lagde på Etihad Stadium energisk ud fra første fløjt, men en grotesk opdækningsfejl skabte i fjerde minut panik i London-holdets bageste række, og det udnyttede Raheem Sterling til at score sit 11. sæsonmål i Premier League.

Nogle få minutter senere burde stillingen have været 2-0, for Bernardo Silva leverede en perfekt pasning til Sergio Agüero, men argentineren fik lidt chokerende for både ham og holdkammeraterne sendt bolden forbi mål i en helt fri position.

Agüero tog sin revanche

Opgøret var hermed sat i gang i et højt tempo, og det blev ikke sat ned lige med det samme. Efter Agüeros kæmpekikser var angriberen naturligt nok sulten efter at rette op, og da Chelsea-forsvaret ikke var hurtigt nok over ham på kanten af feltet, bankede han bolden op i hjørnet, hvor Kepa Arrizabalagas fingre ikke kunne nå frem.

Og Agüero var ikke færdig med at lave ravage i de mørkeblå gæsters defensiv. Da der var spillet 18 minutter, headede Ross Barkley på mærkværdig vis bolden bagud i Chelsea-feltet, og her var den lille argentiner vågen og drejede en svær afslutning i nettet.

3-0, og Chelsea-manager Maurizio Sarri råbte fra sidelinjen efter sine spillere, der løb forvirrede rundt på banen, mens Manchester City styrede begivenhederne.

Det hjalp ikke, for en returbold i Chelsea-feltet havnede hos Ilkay Gündogan, der resolut sendte den i nettet med en præcis afslutning. 4-0, og der var kun spillet 26 minutter! Læg dertil, at stjerner som David Silva, Leroy Sane og Gabriel Jesus sad klar på bænken.

Det var ikke nogen sjov aften for Cesar Azpilicueta, der havde meget svært ved at få styr på Manchester Citys Raheem Sterling. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Kunne det virkelig blive værre for Chelsea, end da holdet 30. januar gik ned 0-4 under besøget hos Bournemouth?

Langsomt kom Sarris folk lidt bedre med i spillet, og Eden Hazard viste ind imellem gode ting foran Chelseas mål, mens nytilkomne Gonzalo Higuaín skulle frem til slutningen af første halvleg, før han fik affyret en nærgående afslutning, som Ederson flot tog sig af.

Den argentinske frontløberduel blev markant anført af Sergio ’Kun’ Agüero.

Hattrick af argentiner

Som fodboldtilskuer kunne man frygte, at anden halvleg blev en kedsommelig affære, for man kunne ikke bebrejde City-manager Pep Guardiola, hvis han i pausen lagde op til, at der ikke skulle bruges alt for mange kræfter i de sidste 45 minutter.

Men heldigvis bevarede hjemmeholdet det energiske niveau, og efter Agüero havde headet på overliggeren, fik han chancen fra 11 meter-pletten, da en overmatchet Cesar Azpilicueta i desperation nedlagde en veloplagt Raheem Sterling.

Agüero scorede usvigelig sikkert og sendte dermed sit hold i spidsen 5-0. Et argentinsk hattrick og det første i fire årtier mellem de to storhold.

Det var svært at se, hvad Maurizio Sarri i pausen havde forsøgt at få sine spillere til at levere i anden halvleg, og der bliver en masse at snakke om på Stamford Bridge de næste dage.

For eksempel hvordan man undgår, at et forsvar ser forsvarsløst ud, som da indskiftede David Silva med en smuk pasning åbnede for et indspil til Sterling, som ti minutter før slut scorede sit andet mål og skaffede slutresultatet 6-0.

Det bliver ikke let for Chelsea at møde Manchester City i den kommende Liga Cup-finale. Og det bliver måske heller ikke let for Maurizio Sarri at holde sit job, hvis der ikke meget snart kommer en positiv reaktion fra hans mandskab.