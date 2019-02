Eriksens kattepote river Schmeichel og fastholder spænding i topstriden

Danskerens hold vandt 3-1 over Leicester, men igen var det undervejs svært for Spurs at holde niveauet.

Topstriden i Premier League fastholder intensiteten, efter Tottenham søndag vandt 3-1 over Leicester og dermed stadig blot er fem point efter førende Liverpool. Og med en scoring plus en assist var Christian Eriksen i den grad med til at hive sejren hjem.

Søndag eftermiddag på Wembley var det ellers gæsterne fra Leicester, der lagde absolut bedst ud, men trods to gode muligheder til bl.a. Harvey Barnes, var det hjemmeholdet, som efter godt en halv times spil kom foran.

Christian Eriksen lagde fra højre side en perfekt drejet aflevering ind i feltet, hvor forsvarsspilleren Davinson Sanchez kastede sig frem og smukt headede bolden forbi den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel.

Topscorer var bænket

En stor skuffelse for Leicester, der på dagen havde sin topscorer Jamie Vardy på bænken, selv om holdet i den grad så ud til at have brug for netop hans evner.

Rygter i britiske medier har handlet om et skænderi mellem angriberen og Leicester-manager Claude Puel under træning, og hvis de er sande, havde det måske haft indflydelse på situationen.

Vardy blev alligevel sendt på banen i stedet for Demarai Gray efter knap en time af opgøret, og hans første aktion var at skyde straffespark. Måske fortrød Puel indskiftningen, for Vardy kunne ikke passere Hugo Lloris på stregen.

Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix Davinson Sanchez kaster sig frem og header flot bolden i nettet bag Kasper Schmeichel efter en lækker aflevering fra Christian Eriksen.

Eriksen og Vardy slog til

Blot fem minutter senere slog Christian Eriksen så til. Lidt heldigt erobrede Tottenham bolden ved Leicester-feltet, og uforsigtigt af gæsterne var der ikke sat en mand til at holde øje med danskeren, som med et meget præcist langskud sendte bolden forbi Schmeichel ved nærmeste stolpe.

Scoringen er Eriksens nr. 46 i Premier League. Klasse.

Leicester forsøgte at øge tempoet og lægge pres for at skabe en vending, men Jamie Vardy misbrugte endnu en stor mulighed, før han så alligevel fik rettet lidt op på sit renommé.

I en Leicester-omstilling kom Vardy først på et godt Youri Tielemans-indlæg fra højre, og denne gang lykkedes det ikke en veloplagt Lloris at hindre en scoring.

Nu skulle Leicester satse for at at skaffe point med hjem, men trods en energisk indsats var det Tottenhams sydkoreaner Son Heung-min, der lukkede festen.

På en lang friløber holdt Son et imponerende tempo og lagde bolden forbi en sprællende Schmeichel. Kampen var lukket.