Martin Retov beviste sit værd i første test efter Zorniger-fyring

Martin Retov knyttede næven, råbte sin glæde ned mod græsset og knyttede så højre næve igen, da Jakob Kehlet søndag aften fløjtede af i en Brøndby-sejr på 2-1 over Randers.

Efter spillernes fejring af sejren foran fansene på Sydsiden blev træneren kaldt ned til sin egen personlige hyldest.

Brøndbys defensive udfodringer er ikke forsvundet på syv dage. Brøndby er ikke sikker på at slutte i top seks efter grundspillets afslutning om 3 runder. Men mod Randers fik man en af de sejre, som er mere værdifuld end tre ellers rigtig vigtige point.

Man kom skridtet videre efter en fyring, der trækker rigtig meget opmærksomhed i en klub som Brøndby. Ligesom Martin Retov fik bevist over for sit hold og omverdenen, at han godt kan vinde en fodboldkamp midt i en svær situation.

Samme Retov havde ikke opfundet den dybe tallerken med sin første startopstilling som cheftræner for den klub, han gjorde til pokalmester i 2008 med en scoring til 3-2.

Den udskædte bagkæde med Gammelby, Arajuuri, Röcker og Jung var eksempelvis den samme som i Alexander Zornigers sidste to kampe mod FC Nordsjælland og Esbjerg.

Men Retov havde sat sig personlige aftryk. Alexander Zorniger-yndlingen, Domonik Kaiser, var sendt på bænken. Her sad han sammen med Mikael Uhre, da Nicolai Laursen startede i angrebet ved siden af Kamil Wilczek, der var tilbage fra karantæne.

Måske var det på grund af resultatet, måske var det reelt nok. Men Brøndby-spillerne virkede i løbet af kampen noget mere frigjort i de individuelle aktioner med bolden end set i de dårligere perioder det seneste halve år under Zorniger.

Det var ikke niveauet fra sølvsæsonen, men mindre kan bestemt også gøre det for Brøndby lige nu. Kampen bød ikke på et hav af chancer, men når de opstod, var det Brøndby, der stod bag dem. Som oftest efter en god, direkte bold ned mod Randers-forsvaret.

På den lange bane var det heller ikke uvæsentligt for Brøndby, at kampens første målscorer var Hany Mukhtar af alle spillere. Den offensive midtbanespiller ramte på grund af skader og dårlig form ikke sit ellers høje niveau i den sidste af Zornigers regeringsperiode på Vestegnen.

Men mod Randers viste Mukhtar sit tekniske niveau inde i feltet, da han efter en hurtig kombination med Kamil Wilczek sparkede bolden ind i det fjerneste målhjørne og kunne udføre sin ’honnør-hilsen’ ud til fansene på Sydsiden.

Samme Mukhtar fuldførte sin aften som en af banens bedste, da han i anden halvleg med en smart detalje spillede Simon Hedlund fri i feltet. En situation, der førte til, at Erik Marxen sendte svenskeren i græsset og fik sit andet gule kort. Hedlund spillede i modsætning til de to første kampe på midtbanen sammen med Mukhtar i stedet for i angrebet, men det skifte fungerede ganske udmærket.

Straffesparket, som Hedlund skaffede, sendte Kamil Wilczek hårdt ind i nettet, og det lukkede reelt kampen med 25 minutter igen.

Den tid gav anledning til at sidde og spekulere lidt over kapløbet om pladserne i top seks. Her er Brøndbys sejr over Randers en særdeles vigtig af slagsen. Brøndby er nu atter at finde på Superligaens tredjeplads, der dog kun er 3 point foran AaB på pladsen uden for mesterskabsspillet.

Uden at lægge hovedet alt for meget på blokken lignede Brøndby mod Randers dog et hold, der bør være at finde blandt de 6 bedste hold efter de kommende kampe mod OB, AaB og Horsens.

Efter to opgør og nederlag mod henholdsvis FCK og Brøndby står Randers overfor en rigtig manddomsprøve i næste weekend, hvor man møder Sønderjyske på udebane.