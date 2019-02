Fifa-sanktion kan låse utilfreds dansk stjerne til Chelsea

Den danske landsholdsspiller Andreas ’AC’ Christensen spillede i aftes for 8. gang i denne sæson samtlige 90 minutter for sin engelske klub Chelsea i Europa League, da englænderne avancerede til næste runde med en sejr over Malmö FF.

Men den 22-årige vil hellere matches hårdere mod de bedste angribere i Premier League og har flere gange det seneste halve år selv sagt eller ladet det sive, at han ikke ser sig selv som reserve, og derfor kan blive fristet af et klubskifte for at etablere sig som topspiller på allerøverste niveau.

Udsigten til et muligt klubskifte er nu rykket en smule længere væk, for Chelsea er af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) blevet straffet for i hele 29 tilfælde ikke at have overholdt de regler, der gælder, når man indgår kontrakter med spillere under 18 år.

Fifa’s straf lyder på et transferforbud i de kommende to transfervinduer samt en bøde på ca. 4 millioner kroner. Og når Chelsea ikke kan købe spillere, må de nøjes med det spillermateriale, de allerede har til rådighed, hvorfor transferkarantænen ikke umiddelbart ser ud til at være til Andreas Christensens fordel. Omvendt har Chelsea i øjeblikket ca. 40 spillere udlejet til andre klubber, og klubben kommer derfor næppe i kvantitativ nød.

Chelsea har mulighed for at appellere straffen, hvilket andre klubber - herunder Barcelona, Real Madrid og Atlético Madrid - tidligere har gjort i lignende sager, og derved kunne forhale processen og nå at indgå kontrakter med nye spillere mens appelsagen fandt sin afgørelse.

Det Engelske Fodboldforbund (FA) er ligeledes straffet med bøde på ca. 3,5 millioner kroner for ikke at have været tilstrækkeligt årvågne omkring Chelseas engagementer med de 29 spillere.