Store og små magtkampe: Matchvinder skiftede sig selv ind og et træt ikon, der ikke ville træne

Tog sagen i egen hånd

Kort før den tyske pokalfinale i 1973 havde Günther Netzer annonceret skiftet til Real Madrid, hvilket forværrede det anstrengte forhold Mönchengladbach-træner Weissweiler. Netzer røg på på bænken og nægtede at gå på banen efter 1. halvleg, men holdkammerater plagede ham gennem hele 2. halvleg – så blev Netzer blød og skiftede sig selv ind. I forlængelsen scorede Netzer 2-1-sejrsmålet mod FC Köln.

»Jeg er jo ikke vanvittig«

Foto: Joe Cavaretta Diego Maradona blev taget for spring for første gang i karrieren under VM i 1994.

Diego Maradonas karriere var allerede i det sene efterår, da han efter en overraskende god 1995/96-sæson for Boca Juniors overvejede at fortsætte. Men han havde sine betænkeligheder ved at følge trænerens ordrer. »Jeg er jo ikke vanvittig. Det kan jeg ikke. Hvis jeg skal træne hver dag, dør jeg«, sagde Maradona, der nåede yderligere to håndfulde ligakampe, inden han på ny blev testet dopingpositiv.

Fremtvang et klubskifte

Brasilianeren Philippe Coutinhos drøm om et skifte til Barcelona gik i første omgang i vasken i sommeren 2017, da Liverpool afviste. Det fik Coutinho til at indgive et skriftligt ønske om at blive solgt. Flere ’skader’ holdt ham ude af kampe i det efterår, og selv om Coutinho i flere kampe løb var anfører, var bruddet uundgåeligt. Spilleren havde fået sin vilje og Barcelona har været adressen fra januar 2018.

Hvem skal mon sparke?

Foto: Lars Poulsen Nicolai Boilesen og Andreas Bjelland måtte fjerne en rasende Pieros Sotoriou, som ville sparke straffespark. Robert Skov hamrede kort efter ind til 6-1 og endnu et hattrick.

I denne sæson har der været forvirring, når FCK har fået straffespark. Viktor Fischer blev af Ståle Solbakken kritiseret for ikke at træde i karakter mod AGF, da han lod Kenan Kodro, der brændte, sparke. Senest ville Pieros Sotiriou sparke mod OB, men i sin vrede havde han glemt, at det er dødboldkongen Robert Skov, der nu har sparkeretten.