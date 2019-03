1. division kopierer Superligaen: Slutspil er på vej i Danmarks næstbedste fodboldrække

De 12 klubber i Danmarks næstbedste fodboldrække er klar til at ændre på formatet fra sæsonen 2020/2021.

For tre sæsoner siden blev der indført slutspil i Superligaen, og nu er den næstbedste fodboldrække i Danmark også klar til at indføre slutspil.

Det vil i givet fald ske fra sæsonen 2020/2021, meddeler Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

Klubberne blev torsdag enige om en model, der ligesom nu er med 12 hold - med to faste oprykkere til Superligaen og to faste nedrykkere til 2. division.

Turneringsmodellen bliver med et grundspil, hvor alle møder alle ude og hjemme.

Efter 22 runder spiller de øverste seks hold et oprykningsspil, mens de seks nederste mødes i et kvalifikationsspil.

Begge slutspil giver dermed yderligere ti runder, hvor alle møder alle i begge grupper, og efter de i alt 32 runder er oprykkerne og nedrykkerne fundet.

»Ligesom i Superligaen får sæsonen to store højdepunkter. Først med kampen om pladserne i slutspillet op til runde 22, og spændingen fortsætter i slutspillet«, siger direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen og fortsætter:

»Her får fodboldfans et brag af en afslutning på turneringen, når klubberne i slutspillet møder deres direkte modstandere to gange i kampen om oprykningspladserne - og om at undgå nedrykning«.

»Derudover får sportslig fairness et løft, da uligheden med 33 runder og forskel på antal ude- og hjemmekampe fjernes«, siger Claus Thomsen.

Næste sæson afvikles med den nuværende struktur i 1. division, men på grund af Superligaens reduktion fra 14 til 12 hold bliver der i den kommende sæson kun én oprykker og til gengæld tre nedrykkere til 2. division.

Fra 2020/21 sæsonen er det så meningen, at de to bedste danske fodboldrækker afvikles med helt samme struktur.

Inden da skal klubbernes indstilling til en ny struktur behandles i Divisionsforeningens bestyrelse, der træffer den endelige beslutning.

ritzau