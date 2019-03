Liverpool kikser forsøg på at generobre toppen i Premier League

Liverpool-manager Jürgen Klopp havde før søndagens lokalopgør mod Everton gjort det klart, at kun en sejr kunne gøre ham glad. Derfor kan det godt være, han ikke sover helt så godt i nat, for det sluttede 0-0, og det fik konsekvenser.

For med det resultat kunne Liverpool ikke generobre førstepladsen i Premier League, der indtages af Manchester City, nu 1 point foran Liverpool. Og afslutningen på sæsonen ser ud til at blive lidt mere spændende, end Liverpool-fans holder af.

Byens to storhold ramlede sammen på en grå dag i Evertons hule, Goodison Park, og der var fart på fra start. Ikke så meget taktik, bare masser af intensitet i duellerne og tempo i spillet frem af banen.

Det skabte allerede inden for de første 10-12 minutter muligheder foran begge mål, men der manglede skarphed i afslutningerne.

Liverpool stillede op uden Roberto Firmino, Naby Keita og James Milner i startopstillingen, mens Everton havde Richarlison på bænken og Dominic Calvert-Lewin som frontløber fra start.

Stor jævnbyrdighed, igen

Det lignede tidligt et lige så jævnbyrdigt opgør som decembermødet på Anfield, hvor Liverpool næsten mirakuløst hev 1-0-sejren hjem i tillægstiden, da indskiftede Divock Origi scorede.

Belgieren var denne gang med fra start, og han skabte en del uro i Everton-defensiven. Men de røde skulle bruge mere end det, hvis de igen skulle til tops i Premier League, for inden kampen var Manchester City to point foran.

Mohamed Salah kom frem til en stor målchance efter knap en halv times spil, men det lykkedes ham ikke at passere Jordan Pickford på Everton-stregen.

Liverpool overtog kontrollen med spillet, mens Everton mest levede på omstillinger og lidt tilfældige muligheder. Det kunne også mærkes på hjemmepublikum, for der var i perioder overraskende stille på tribunerne. Tilskuerne forventede en større kamp af deres helte mod ærkerivalen.

Mere fremdrift i Everton

Efter pausen forsøgte Everton at komme bedre med i spillet, og tilskuerne var klar til at støtte holdet, når det angreb Liverpools mål. Det lykkedes bare lidt for sjældent. Og igen var det Salah, der kom frem til en god mulighed, men han blev denne gang tacklet i sidste øjeblik af Michael Keane.

Intensiteten steg halvlegen igennem, og der langt mere hård fight, end der var flot fodbold, også selv om det blev til en fin mulighed for Fabinho i Everton-feltet, hvor han dog kiksede ved at tage sig for god tid, og jævnbyrdigheden var intakt.

Begge managere skiftede ud i en satsning på at hive en sejr i hus. Problemet var bare, at kampen virkede låst i et stort slagsmål på banens midte, hvor der blev begået mange frispark.

Kampen forblev målløs, og det fejrede en stor del af tilskuerne – trods alt – som en slags sejr.

Liverpools næste opgaver er Premier League-kamp hjemme mod Burnley og ude-returkampen i Champions League mod Bayern München. Manchester City spiller næste weekend hjemme mod Watford.