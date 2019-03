To Manchester-hold vinder, og City overtager toppen

Med 1-0 over Bournemouth er Guardiolas mandskab to point foran Liverpool før søndagens kampe.

Manchester City lagde atter pres på Liverpool, da City lørdag hentede en 1-0-sejr ude over Bournemouth. Dermed topper Josep Guardiolas tropper Premier League med 71 point, hvilket er to mere end Liverpool, der søndag møder Everton på Goodison Park.

Bysbørnene fra Manchester United måtte gå grueligt meget igennem, før 3-2-sejren hjemme over Southampton var en realitet.

Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix Romelu Lukaku blev lørdag helten hos Manchester United med to scoringer

Gæsterne havde både Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard med og kom foran 1-0, inden United udlignede og bragte sig foran 2-1.

Opgøret var fyldt med flotte mål, og James Ward-Prowse præsterede endnu et af slagsen, da han udlignede til 2-2 på et direkte frispark, inden Romelu Lukaku sikrede sejren i det 89. minut.

I overtiden tillod Paul Pogba også at misbruge et straffespark. Dermed har United 58 point på fjerdepladsen – et point mere end Arsenal.

Ritzau