Champions League: Liverpool straffer harmløst Bayern-hold og når kvartfinalen

Trods energisk arbejde af hjemmeholdet var det Liverpool, der trak den næste trumf frem. Han kommer fra Holland og hedder Virgil van Dijk, og den store forsvarsstyrmand steg uimodståeligt til vejrs og sendte en hjørnesparksbold i nettet bag en lamslået Neuer.

Herefter var det i den grad op af bakke for Bayern, og Liverpool bankede endda flere gange på for endnu en scoring, der helt ville lukke ottendedelsfinalen. Igen så det svært ud for tyskerne, der skulle score to gange for at komme videre, og det var en ønskeposition for Liverpools kontraspil.

Kattepoten blev luftet

Den kontra udløste et meget flot punktum for det tysk-engelske opgør. Netop indskiftede Divock Origi fik fat i bolden på Bayerns banehalvdel, og da den blev sendt videre til Mohamed Salah, viste egypteren med et smukt løft ind i feltet, hvorfor han er så svær helt at lukke ned i en kamp.

Hans aflevering lå meget præcist til angrebskollega Sadio Manés hoved, og så ændrede stillingen sig til 3-1 i gæsternes favør. Spændingen var udløst, og tysk fodbold var igen blevet straffet i denne sæsons Champions League.





Philippe Coutinho og Lionel Messi lagde i første halvleg grunden til Barcelonas sejr over Lyon onsdag aften. Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix

Barcelona sikkert videre

Mens der var drama i München, var begivenhederne lidt mere ’efter bogen’ i Barcelona. Hjemmeholdets store stjerne Lionel Messi bragte sit hold i spidsen på straffespark, og senere i første halvleg øgede Philippe Coutinho til 2-0, inden spillerne gik til pause.