England-Tyskland 17-3: Premier League sender Fodboldeuropa til tælling

Fakta De otte kvartfinalister Der trækkes fredag lod til kvartfinalerne i Champions League. De otte hold, der stadig er med med titler i parentes: FC Porto, Portugal (Vinder 1987 og 2004) Ajax Amsterdam, Holland (Vinder 1971, 1972, 1973, 1995) FC Barcelona, Spanien (Vinder 1992, 2006, 2009, 2011, 2015) Juventus, Italien (Vinder 1985, 1996) Tottenham Hotspur, England Manchester United, England (Vinder 1968, 1999, 2008) Manchester City, England FC Liverpool, England (Vinder 1977, 1978, 1981, 1984, 2005) Vis mere

Hvis de normalt så selvbevidste bosser i den tyske storklub Bayern München bliver liggende lidt længere tid i sengen og plejer de sportslige tømmermænd efter nederlaget i Champions Leagues ottendedelsfinale til Liverpool, er det forståeligt. For når en klub har vundet turneringen fem gange og været i finalen yderligere fem gange, så er der forventninger om mere end en plads blandt de 16 sidste klubber i den prestigefyldte konkurrence.

Når Bayern-præsident Uli Hoeness og formanden Karl-Heinz Rummenigge så på et tidspunkt får øjne, kan de tage lederne fra Borussia Dortmund og Schalke 04 under armen, gå en tur i Hofbräuhaus og drukne sorgerne i en hvedeøl eller to.

For udover Bayerns samlede nederlag på 3-1 til Liverpool, så tabte såvel Dortmund som Schalke deres respektive ottendedelsfinaler i Champions League til engelske hold - Tottenham og Manchester City - og samlet kan de tre kampe sammenfattes således: England-Tyskland 17-3.

Anderledes munter er situationen i England, hvor den stor fodboldnation kan notere, at fire af landets klubber for tredje gang i historien har spillet sig frem til kvartfinalerne.

Det er kun England og engelsk fodbold, der har præsteret at have fire hold med i bowlen, når der skulle trækkes lod til kvartfinalerne i den fineste europæiske klubturnering, og i en tid, hvor Brexit ellers tager de fleste overskrifter i aviserne, er fodboldsuccesen en kærkommen lejlighed for de plagede briter til at knejse med nakken.

Det er godt 10 år siden, England første gang havde halvdelen af holdene med i den afsluttende fase af Champions League. Det skete endda to år i træk i 2008 og 2009.

I 2008 var det Liverpool, Chelsea, Manchester United og Arsenal, og det mundede ud i en rent engelsk finale mellem United og London-klubben Chelsea, som førstnævnte vandt efter straffespark.

Året efter var der atter fire engelske hold blandt de sidste otte, og igen var det Liverpool, Chelsea, Manchester United og Arsenal. Denne gang nåede United finalen, hvor det dog blev til et 2-0-nederlag til FC Barcelona.

Finalen i 2009 på Wembley var kulminationen på fem år, hvor mindst et engelsk hold hver sæson spillede sig i Champions League-finalen.

Den aktuelle engelske succes kommer ovenpå fem år, hvor spanske klubber har domineret Champions League med fire sejre til Real Madrid og en enkelt til FC Barcelona. I denne sæsons turnering er kun den catalanske storklub tilbage, og en anden stormagt i fodboldmæssig henseende, Italien, er ligeledes kun repræsenteret ved en klub i form af Juventus.

Italien havde senest tre hold med i kvartfinalerne i 2006.

Endnu værre står det til for Tyskland, der slet ikke har nogen klubber blandt de otte bedste, og selv om landet aldrig har haft mere end to hold blandt kvartfinalisterne, så er det noget af en bet.

Men det er de sikkert i gang med at diskutere i München.