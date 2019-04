Liverpool lægger kontant presset tilbage på City-spillernes skuldre

Daniel Sturridge var med i stedet for Roberto Firmino, men han gjorde ikke en særligt god figur, hvorimod det var sværere at vurdere tilbagevendte Dejan Lovrens indsats, da Huddersfield ikke var den store trussel mod Liverpool-forsvaret.

Det er en god kamp til at teste sig selv, og når man er professionel fodboldspiller, så går man hver gang efter en sejr Terence Kongolo, Huddersfield

Det var Liverpool til gengæld stadig over for Huddersfield trods den klare føring, og Sadio Mané viste igen sine fremragende evner i hovedspillet, da han pandede bolden i nettet til 4-0 med en lille halv time tilbage af kampen.

Og publikums bifald steg til endnu højere lydstyrke, da den langtidsskadede Alex Oxlade-Chamberlain endelig vendte tilbage til holdet – i øvrigt i selskab med Xherdan Shaqiri i en dobbelt indskiftning.

På dette tidspunkt så Huddersfield-spillerne ud til at være blevet trætte af legen, og det blev til flere frispark end afleveringer.

Derfor var det ikke den store overraskelse, at Salah på oplæg fra altid flittige Andy Robertson kunne øge til 5-0. Her må det have været frygteligt for gæsterne at se, at der stadig resterede næsten ti minutter af opgøret.

Det blev dog ikke til yderligere afstraffelse, og man må håbe for Liverpool, at der ikke blev brugt for mange kræfter denne gang, for næste opgave bliver på Camp Nou i Barcelona onsdag til første akt af Champions League-semifinalen.